Şahinler 70 yaşında

Türkiye’nin köklü makine üreticilerinden olan Şahinler Metal Makina, sektördeki 70 yıllık deneyimi ve kararlı ihracat stratejisiyle adından söz ettiriyor. 1953 yılında Bursa’da faaliyete geçen firma, 3 ayrı fabrikası ve 250 çalışanıyla Türkiye’nin makine imalat sektörüne önemli katkılarda bulunuyor.

Üretim süreçlerindeki kalite anlayışı ve teknolojiye olan yatırımlarıyla sektöründeki liderliğini pekiştiren Şahinler Metal Makina; dijital teknolojileri yakından takip ederek, Ar-Ge birimindeki uzmanlarıyla birlikte ürün gamını sürekli olarak güncelliyor. Ürünlerini dünyanın 120 ülkesine ihraç eden Şahinler Makina, son yıllarda Uzak Doğu ve Asya pazarlarını odağına alarak Çin, Japonya ve Güney Kore’ye yaptığı yüksek hacimli ihracatlarla adından söz ettiriyor.

Makine sektöre

yön veriyor

Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan Şahinler Metal Makina, makinelerin kullanım amaçlarına uygun opsiyonel eklemeler yapma konusunda da farkındalık sahibi bir yaklaşım sergiliyor. Firma, bayileri ve teknik servisi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, uzman kadrosuyla hızlı ve etkili bir servis sunuyor. Şahinler Metal Makina, tedarik, kurulum ve kullanım gibi süreçlerde müşterilerinin yanında yer alarak kapsamlı bir destek sağlıyor.

Yüksek kapasiteli talaşlı üretim ve ileri kaynak teknolojileri uygulamalarında sahip olduğu uzmanlıkla sektöre yön veren firma, kaynak atölyelerindeki çalışanlarını günün teknolojilerine hakim kılmak adına kapsamlı kaynak eğitimleri ile destekliyor.

Firma, üstün teknolojiye sahip elektronik ve hidrolik ekipman tedarikini ise dünya çapındaki, uzmanlaşmış firmalarda sağlıyor.

Firmanın ürettiği CNC torna, CNC Freze, CNC Borwerk, CNC Dik İşlem ve klasik Universal Tornalar gibi yüksek teknoloji ürünleri, kullanıcılarına yüksek hassasiyet ve verimlilik sunuyor.