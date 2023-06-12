RUMELİSİAD’dan Sırbistan’da önemli temaslar

RUMELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, bu yıl Sırbistan’ın Sancak Bölgesinde gerçekleştirildi. Programda; Sırbistan ile ekonomik iş birliği ve yatırım imkanları ele alınırken, çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirildi.

Anlamlı ziyaret

RUMELİSİAD, Sırbistan temasları kapsamında ilk olarak Prijepolje Belediye Başkanı Drago Popadić ve Belediye Başkan Yardımcısı Samira Ćosović ile bir araya geldi. Ardından RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp’in kendi doğup büyüdüğü Sancak bölgesinde yer alan ve kendi okuduğu okul olan ve RUMELİSİAD’ın destekleriyle yeniden inşa edilen Duşan Tomaşeviç Çirko İlköğretim Okulu ziyaret edildi. Prijepolje’de gerçekleşen ziyarette heyet, Okul müdürü Belkisa Beganović ile görüştü.

Burada 40’tan fazla iş insanıyla bir araya gelindi. Tarım makineleri ve turizm konusunda iş birlikleri anlamında protokoller yapıldı ve B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

Sancak bölgesine en kapsamlı ziyaret

RUMELİSİAD heyeti daha sonra Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagić ve akabinde de Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Biševac’ı ziyaret ederken, burada iş insanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Burada 100’e yakın iş insanıyla B2B toplantılar yapıldı. Heyet daha sonrasında ise Türkiye’nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile bir araya geldi.

Heyet daha sonra Belgrad’a geçti. Burada Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy’u da ziyaret eden heyet daha sonra TİKA Sırbistan Başkanı Mehmet Mete Anaç ile bir araya geldi.

Sancak bölgesine yapılan bu ziyaretler, bölgeye Türkiye’den ilk ve en kapsamlı ziyaret olarak öne çıkarken, buradaki görüşmelerin ilerisi için önemli geri dönüşler sağlaması hedefleniyor.

Ziyaretler son derece verimli geçti

RUMELİSİAD adına Sırbistan programının son derece verimli geçtiğini kaydeden RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, “RUMELİSİAD olarak, Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi’ni bu yıl Sırbistan’da gerçekleştirmek adına çeşitli görüşmelere imza attık. Bölgede gerçekleştirdiğimiz temaslarda RUMELİSİAD’a ve Türkiye’ye duyulan güven bizleri son derece mutlu etti. Ayrıca buradaki yatırım imkânları konusunda da önemli geri dönüşler elde ettik. Balkan ülkeleriyle ticaret hacminin daha da arttırılması konusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.