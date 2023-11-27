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Piyasalarda yeni hafta

Serbest piyasada dolar 28,8990 liradan, avro 31,6640 liradan haftaya başladı.

Haberler 27.11.2023, 15:41
Piyasalarda yeni hafta

Cuma günü doların satış fiyatı 28,8880 lira, avronun satış fiyatı ise 31,5290 lira olmuştu. Cuma gününü 7.959,95 puandan kapatan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,86 yükselişle 8.028,79 puandan başladı.

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