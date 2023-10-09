Otomotiv yan sanayi Orta Doğu pazarında

Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük satış sonrası ve hizmet fuarı konumunda olan Automechanika Dubai Fuarı bu yıl 02 – 04 Ekim tarihleri arasında Dubai World Trade Center’da düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Emirliği’nde 20’ncisi düzenlenen Automechanika Dubai Fuarı, 20 resmi uluslararası pavyona ev sahipliği yaparken 61 ülkeden 1938 katılımcı ürünlerini sergiledi ve 3 gün süren etkinliği 45.000’den fazla kişi ziyaret etti. Ülkemizden 100’ün üzerinde firmanın stant açacağı Automechanika Dubai Fuarı’na katılan Bursa’dan 12 firma yeni ürünlerini sergiledi. Ulaşılması zor pazarlar için önemli bir role sahip olan Automechanika Dubai, firmaların hedeflediği Afrika, BDT ülkeleri, Asya ve Orta Doğu pazarlarına açılmak için fırsatlar sundu. Sürdürülebilirlik ve verimlilik, alternatif yakıtlı araçlar, sürüş teknolojileri, dijitalleşme, bağlantı ve akıllı altyapının keşfedildiği özel Innovation4Mobility fuarın ana gündem konuları oldu.