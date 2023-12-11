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Orhan Şahin anılıyor

Haberler 11.12.2023, 17:00
Orhan Şahin anılıyor

Türkiye ve Bursa’nın tanınmış sanayicilerinden, makine sektörü duayenlerinden, Şahinler Metal Makina kurucularından Orhan Şahin vefatının 3.ncü yılında anılıyor.

#Orhan Şahin #Şahinler Metal Makine
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