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Orhan Şahin anılıyor
Haberler 11.12.2023, 17:00
Türkiye ve Bursa’nın tanınmış sanayicilerinden, makine sektörü duayenlerinden, Şahinler Metal Makina kurucularından Orhan Şahin vefatının 3.ncü yılında anılıyor.
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