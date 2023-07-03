Numan Kaleli büyümeye devam ediyor

Yapı malzemeleri ve yapı mobilyaları alanında hizmet veren Kaleli Pen­dik’te açılış kokteyli düzenleyerek yeni mağazasını hizmete sundu. Açılış koktey­line; Numan Kaleli Yönetim Kurulu Baş­kanı Cem Kaleli, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kü­tahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Pendik Belediye Baş­kan Vekili Atakan Yüce, yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalar, basın mensup­ları ve davetliler yoğun katılım gösterdi.

Marmara bölgesinde 50 yılı geçen tecrü­besi ile; altyapı ve üstyapı su ve doğalgaz tesisat malzemeleri, seramik ve banyo ürünleri, yapı kimyasalları, parke, mutfak mobilyaları, iç oda kapıları ve çelik kapılar gibi yapı malzemeleri alanında seçkin markaların ana bayiliğini yaparak müşte­rileriyle buluşturan Kaleli, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 1.400 metrekare ve 2 katlı binasında mimari destek, güçlü satış ve lojistik ağı alanıyla müşteri odaklı yaklaşımıyla tüm iş ortakları ve ziyaretçileri için çözüm merkezi olmayı hedefliyor.