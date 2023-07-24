Son Dakika
Münih’te Bursa ağırlığı
Dünyanın önde gelen tekstil fuarları arasında olan Munich Fabric Start Fuarı 18 – 20 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Fuara Bursa’dan 54 firma katıldı.
Haberler 24.07.2023, 21:33
Semih AYDIN
Renk ve kumaş trendlerinden sektördeki yenilikler ile son teknolojilerin sergilendiği Munich Fabric Start Fuarı 18 – 20 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirildi. 42 bin 500 metrekarelik bir alanda moda ve denim endüstrisini buluşturan fuarda tekstil ve hazır giyim endüstrisinin yaklaşık 900 uluslararası tedarikçisi 1.300’den fazla koleksiyonunu sergiledi.
58 ülkeden 14 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan fuar, kapsamlı etkinlik programları, panelleri ve trend sunumlarıyla sektörün geleceğine ilişkin vizyon ortaya koydu.
Fuara Türkiye’den 200’ün üzerinde firma katılırken, Bursa’dan 54 firma stant açtı.
Munich Fabric Start’a katılan Bursa firmaları
- Acar Tekstil
- Akbaşlar Tekstil
- Altun Tekstil
- Barutçu Tekstil
- Batmaz Tekstil
- Beztaş Tekstil
- Bisem-Paradise Tek.
- Bursaart Tekstil
- BZ Jakar
- Confetti Textile
- Derhan Tekstil
- DH Group Tekstil
- Elyaf Tekstil
- Er-Ez Group
- Ezgi Tekstil
- Fabric & Co
- Forza Tekstil
- Güldoğan Mensucat
- Gülipek Kumaş
- Hamzagil Emprime
- HMK Tekstil
- İlay Tekstil
- İpeker Tekstil
- İpekiş
- İsko Denim
- Jade Lace / Nurel Tek.
- KA Moda Tekstil
- Karatex
- Korukçu Tekstil
- Kotonteks
- Kükrer Tekstil
- Marsala Tekstil
- Meridyen Fabrics
- Özçimen Tekstil
- Özel Tekstil
- Parlamış Tekstil
- Pastel by Yılmazipek
- Pronto Dijital Tekstil
- Rabek Tekstil
- Savcan Tekstil
- Saygı Tek. (Simmod)
- Seçen Tekstil
- Seriko Group
- Sinateks Kumaş Dok.
- SNT Tekstil
- Sönmez ASF
- Sunteks
- Tekstaş Tekstil
- Türkay Tekstil
- Vemteks
- Vivid Tekstil
- Yekpa Tekstil
- YTS Yıldırım Tekstil
- Yürek Tekstil
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız