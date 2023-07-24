Münih’te Bursa ağırlığı

Semih AYDIN

Renk ve kumaş trendlerinden sektördeki yeni­likler ile son teknolojilerin sergilendiği Mu­nich Fabric Start Fuarı 18 – 20 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşti­rildi. 42 bin 500 metrekarelik bir alanda moda ve denim endüstrisini buluşturan fuarda tekstil ve hazır giyim endüstrisinin yaklaşık 900 uluslararası tedarikçisi 1.300’den fazla koleksiyonunu sergiledi.

58 ülkeden 14 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan fuar, kapsamlı etkinlik programları, panelleri ve trend sunumlarıyla sektörün geleceğine ilişkin viz­yon ortaya koydu.

Fuara Türkiye’den 200’ün üzerinde firma katılır­ken, Bursa’dan 54 firma stant açtı.

Munich Fabric Start’a katılan Bursa firmaları