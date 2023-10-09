Mobilya sektörünün kalbi INTERMOB’ta attı

Mobilya yan sanayi, aksesuarları, orman ürünleri ve ahşap teknolojisinin önde gelen global iş platformu olan fuar, 30 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fuar, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından da etkin ve verimli bir pazarlama alt yapısı sundu.

Uluslararası bir iş platformu olan fuar, katılımcılarına ihracatlarını artırmak, sektör uzmanlarıyla görüş ve deneyim alışverişinde bulunmak için fırsatlar sağladı.

Bu yıl 120.000 metrekare büyüklüğündeki 14 salonda 550’nin üzerinde firma yer alırken Bursa’dan 42 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda, ahşap, orman ürünleri ve malzemeleri, mobilya aksesuarları, kimyasal malzemeler, oturma grubu ve yatak üretim malzemeleri, üretim alet, ekipmanları ve döşemelik kumaşlar sergilendi.

İbrahim Aydın

Can Alüminyum Genel Müdürü

Önemli iş birliklerine imza attık

Tasarım odaklı, trend ve ye­nilikçi ürünlerimizi iş or­taklarımız, sektör profesyonel­leri ve katılımcılarla buluşturduğumuz İntermob Fuarı’nda, yeni ve önemli iş birliklerine adım attık. İş ortaklarımız ve dünyanın dört bir yanından sektör pro­fesyonelleriyle buluştuğumuz fuarda; kalite, verimlilik, performans ve müşteri odaklı ürünlerimizi ve Yeşilova Holding çatısı altında sunduğu­muz hizmetleri, katılımcılar ve sek­tör profesyonelleri ile paylaştık. Bizi ziyaret eden ve hem ürünlerimiz hem de sürdürülebilir üretim çö­zümlerimiz hakkında yetkinlikleri­mizi paylaştığımız tüm misafirleri­mize ve katılımcılara teşekkür ederiz. Yeni iş ortaklıklarının kurulması, şirket­ler ve sektör profesyonelleri arasında yeni fikir ve proje alışverişlerine kapı aralaması noktasında dünya fuarlarına katılmaya devam edeceğiz.

Deniz Alagöz

TŞT Amortisör Dış Tic. Mdr.

Mobilyalardaki ürünlerimizi sergiledik

Nilüfer OSB’de, oto­mobil, ticari araç, mobilya ve endüs­triyel makineler alanında bin 600 çe­şidin üzerinde gazlı amortisör üretiyo­ruz. Mobilya yan sanayi, aksesuar­ları, orman ürünleri ve ahşap teknoloji­lerinin yer aldığı İn­termob Fuar’ında, mobilyalarda kulla­nılan mekanizma ve gazlı amortisör­lerimizi sergiledik. T.Ş.T. Amortisör ola­rak mobilya sektö­ründeki lider firma­larla çalışmaya devam ediyoruz. Fuarın katılımcı sa­yısında eski yıllara göre artış yaşanır­ken ziyaretçi sayı­sında da düşüş göz­lemledik.

Biz ise güzel ve verimli iş görüşme­leri gerçekleştirdik. Umarım bunlar ilerleyen süreçte bizlere olumlu ola­rak geri döner.