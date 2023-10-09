Mobilya sektörünün kalbi INTERMOB’ta attı
Türk mobilya yan sanayi sektörü, 30 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında İntermob Fuarı’nda buluşurken Bursa’dan 42 firma ürünlerini sergiledi.
Mobilya yan sanayi, aksesuarları, orman ürünleri ve ahşap teknolojisinin önde gelen global iş platformu olan fuar, 30 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.
Fuar, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından da etkin ve verimli bir pazarlama alt yapısı sundu.
Uluslararası bir iş platformu olan fuar, katılımcılarına ihracatlarını artırmak, sektör uzmanlarıyla görüş ve deneyim alışverişinde bulunmak için fırsatlar sağladı.
Bu yıl 120.000 metrekare büyüklüğündeki 14 salonda 550’nin üzerinde firma yer alırken Bursa’dan 42 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda, ahşap, orman ürünleri ve malzemeleri, mobilya aksesuarları, kimyasal malzemeler, oturma grubu ve yatak üretim malzemeleri, üretim alet, ekipmanları ve döşemelik kumaşlar sergilendi.
İbrahim Aydın
Can Alüminyum Genel Müdürü
Önemli iş birliklerine imza attık
Tasarım odaklı, trend ve yenilikçi ürünlerimizi iş ortaklarımız, sektör profesyonelleri ve katılımcılarla buluşturduğumuz İntermob Fuarı’nda, yeni ve önemli iş birliklerine adım attık. İş ortaklarımız ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleriyle buluştuğumuz fuarda; kalite, verimlilik, performans ve müşteri odaklı ürünlerimizi ve Yeşilova Holding çatısı altında sunduğumuz hizmetleri, katılımcılar ve sektör profesyonelleri ile paylaştık. Bizi ziyaret eden ve hem ürünlerimiz hem de sürdürülebilir üretim çözümlerimiz hakkında yetkinliklerimizi paylaştığımız tüm misafirlerimize ve katılımcılara teşekkür ederiz. Yeni iş ortaklıklarının kurulması, şirketler ve sektör profesyonelleri arasında yeni fikir ve proje alışverişlerine kapı aralaması noktasında dünya fuarlarına katılmaya devam edeceğiz.
Deniz Alagöz
TŞT Amortisör Dış Tic. Mdr.
Mobilyalardaki ürünlerimizi sergiledik
Nilüfer OSB’de, otomobil, ticari araç, mobilya ve endüstriyel makineler alanında bin 600 çeşidin üzerinde gazlı amortisör üretiyoruz. Mobilya yan sanayi, aksesuarları, orman ürünleri ve ahşap teknolojilerinin yer aldığı İntermob Fuar’ında, mobilyalarda kullanılan mekanizma ve gazlı amortisörlerimizi sergiledik. T.Ş.T. Amortisör olarak mobilya sektöründeki lider firmalarla çalışmaya devam ediyoruz. Fuarın katılımcı sayısında eski yıllara göre artış yaşanırken ziyaretçi sayısında da düşüş gözlemledik.
Biz ise güzel ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Umarım bunlar ilerleyen süreçte bizlere olumlu olarak geri döner.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2023
Ekim 2023