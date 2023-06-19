MATEF başlıyor

Tüyap tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MATEF Üretim Teknolojileri, Sac İşleme – Metal İşleme Makineleri, Lazer - Otomasyon - Robotik Sistemler, Kaynak ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Makine Ekipmanları ve Fabrika Donanımları Fuarı, makine sektöründen birçok yerli firmanın katılımı ile 20-23 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin 4, 5, 6, 7 ve 8 no’lu salonlarında gerçekleşiyor. Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle hazırlanan fuarda sac işleme, boru işleme, plazma kesim, profil bükme, metal işleme gibi birçok farklı makinenin yanında presler, makine ekipmanları ve yan sanayi malzemeleri, testereler, kompresörler, takım ve torna tezgahları, teknik hırdavat ve el aletleri, konveyörler, üretimin farklı süreçleri için kullanılan teknoloji ve yazılımlar, donanımlar ve sistemler yer alıyor.

Türkiye’de ihracata katkısı, yarattığı istihdam ve oluşturduğu katma değer bakımından lider konumda olan makine sektörü, MATEF ile gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Yerli üretim teknolojilerine ait son teknoloji ürün ve hizmetlerin sergileneceği MATEF, sektörün önde gelen firmalarına ev sahipliği yapacak. Bu yönüyle MATEF, makine sektörüne yön veren katılımcı firmaları ve birçok ülkeden beklenen yabancı ziyaretçi kitlesinin yaratacağı yeni ihracat fırsatlarıyla sektöre değer katacak.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, geçen yıl yüzde 9,6 artışla 25,3 milyar dolarlık ihracata ulaşan ve tüm zamanların rekorunu kıran Türkiye makine sektörü, Türkiye ekonomisi için kritik bir sektör olarak görülüyor. Türkiye ekonomisinin ve ihracatının yükselen yıldızı makine sektörü ihracattaki büyümesini 2023 yılında da sürdürerek Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. Yerli üreticileri yabancı ziyaretçilerle buluşturacak olan MATEF’in de bu kararlı büyümeye önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

﻿Yerli makine üreticileri MATEF’te buluşuyor

﻿ Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenecek olan yerli üretim teknolojilerinin buluşma noktası MATEF Fuarı, 20 Haziran’da ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

﻿1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), sektörü ülkemizde ve dünyada daha da ileriye taşıma noktasında öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenecek olan yerli üretim teknolojilerinin buluşma noktası MATEF Fuarı, 20 Haziran’da ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Son teknoloji ürünler sergilenecek

20-23 Haziran tarihlerinde, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece / İstanbul’da düzenlenecek olan MATEF Fuarı’nda, son teknoloji sac ve metal işleme makineleri, lazer - otomasyon - robotik sistemler, kaynak ve yüzey işlem teknolojileri dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İlk kez düzenleniyor

Makine İmalatçıları Birliği olarak MATEF Fuarı için ciddi bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan MİB Başkanı S. Emre Gencer, sektöre büyük katkı sağlaması beklenen bu fuar için son derece heyecanlı olduklarının altını çizdi.

Gencer, “MATEF Fuarı, tamamen yerli makine üreticilerimizi bir araya getiren ilk fuar olma özelliğini taşımakta ve firmalarımızın yeni pazarlara açılmasını ve ihracat pazarlarını genişletmesini amaçlamaktadır. Ticaret Bakanlığımızın Alım Heyeti Desteği çerçevesinde Avrupa Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgeleri başta olmak üzere tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve bu ülkelerden potansiyel alıcıların ziyaret etmesi hedeflenmiştir.

Fuarın şimdiden hem sektöre hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

﻿ MATEF Fuarı’na katılan Bursa firmaları

Akyapak Makina

Artıtech Demir Çelik

Atik Endüstriyel

Baykal Makina

BBend Makina

Birel Mühendislik

Cesurbend Makina

Dispa Döküm Makina

Durmazlar Makina

Erbend Makina

Ermaksan Makina

Fresan Makina

Hidropres Makina

Isıtan Makine

İğrek Makina

İleri Teknik

Loy-Mak Makine

MAC Bending

Megey Makina

Mustafa Kozanlı Mühendislik

Nukon Lazer Makina

Sezgin Lazer Makine

Şahinler Metal Makina

ZM Metal Makina