Makinecilerin ABD çıkarması
Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekillendirme, imalat, kaynaklama ve bitirme etkinliği FABTECH’in bu yılki son etkinliği ABD’nin Chicago şehrinde yapılacak. Fuara Bursa’dan 11 firma katılacak.
Semih AYDIN
FABTECH bu yıl 11 – 14 Eylül tarihleri arasında Chicago, İllinois’te McCormick Place’te düzenlenecek.
Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekillendirme, imalat, kaynak ve son işlem etkinliği olan FABTECH 2023 bu yıl 1.500’den fazla birinci sınıf tedarikçiyi, ziyaretçilerle buluşturacak. Yenilikçi çözümler ile üretkenliği kârı artıracak araçların sergileneceği FABTECH, ziyaretçilere tek noktadan alışveriş alanı imkanı sunacak. Bir önceki ayakları Meksika ve Kanada’da düzenlenen FABTECH fuarlarının ABD’deki bu yılki son buluşmasına Türkiye’den 33 firma katılacak. Ülkemizde makine sektörünün öncü şehirlerinden Bursa’dan ise fuara 11 firma katılacak.
Fuarda ayrıca sektörün önde gelen isimleri FABx Teknoloji Sohbetleri konferanslarında, metal endüstrisinde son trendler ve teknolojiler ile deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.
FABTECH Chicago Fuarı’na katılacak Bursa firmaları
Akyapak
Ales Pres
Baykal Makina
Binmak Makina
BOCE End. Sist.
Durmazlar
Ermaksan
Fresan Makina
Hanstahl Makine
Mac Bending
Podim Zımpara
* Firma listesi alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.