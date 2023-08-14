Makinecilerin ABD çıkarması

Semih AYDIN

FABTECH bu yıl 11 – 14 Eylül tarihleri arasında Chicago, İllinois’te McCormick Place’te düzenlenecek.

Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekil­lendirme, imalat, kaynak ve son işlem etkin­liği olan FABTECH 2023 bu yıl 1.500’den fazla birinci sınıf tedarikçiyi, ziyaretçilerle buluştu­racak. Yenilikçi çözümler ile üretkenliği kârı artıracak araçların sergileneceği FABTECH, zi­yaretçilere tek noktadan alışveriş alanı im­kanı sunacak. Bir önceki ayakları Meksika ve Kanada’da düzenlenen FABTECH fuarlarının ABD’deki bu yılki son buluşmasına Türki­ye’den 33 firma katılacak. Ülkemizde makine sektörünün öncü şehirlerinden Bursa’dan ise fuara 11 firma katılacak.

Fuarda ayrıca sektörün önde gelen isimleri FABx Teknoloji Sohbetleri konferanslarında, metal endüstrisinde son trendler ve teknolo­jiler ile deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

FABTECH Chicago Fuarı’na katılacak Bursa firmaları

Akyapak

Ales Pres

Baykal Makina

Binmak Makina

BOCE End. Sist.

Durmazlar

Ermaksan

Fresan Makina

Hanstahl Makine

Mac Bending

Podim Zımpara

* Firma listesi alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.