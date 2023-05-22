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Makineciler Meksika’da vitrine çıktı

Meksika’nın önde gelen metal şekillendirme, imalat, kaynak ve son işlem etkinliği olan FABTECH Mexico 2023 Fuarı’na Bursa’dan da firmalar katıldı.

Haberler 22.05.2023, 17:58
Makineciler Meksika’da vitrine çıktı

FABTECH Mexico 2023 Fuarı 16 – 18 Mayıs ta­rihlerinde Meksika’nın başkenti Mexico City’de düzenlendi.

Başta Orta Amerika olmak üzere bölge ülkele­rine ulaşmak için önemli fırsatlar sunan fuara Bur­sa’dan da firmalar hem kendileri hem de bayileri aracılığıyla katılım sağladı. Meksika’daki önde ge­len metal üreticileri için önemli bir buluşma nok­tası olan FABTECH Mexico 2023, dünyanın dört bir noktasından 500’e yakın alıcıyı bir araya getirdi.

Centro Citibanamex fuar alanında 100 bin met­rekareden büyük bir alanda düzenlenen fuar, başta Meksika ve Latin Amerika’dan olmak üzere 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Metal şekillendirme, imalat, kaynak ve son iş­lem endüstrisindeki son yeniliklerin sergilendiği fuara Bursa’dan da Akyapak, Baykal Makina ve Beka-Mak katıldı.

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