Makineciler Meksika’da vitrine çıktı
Meksika’nın önde gelen metal şekillendirme, imalat, kaynak ve son işlem etkinliği olan FABTECH Mexico 2023 Fuarı’na Bursa’dan da firmalar katıldı.
FABTECH Mexico 2023 Fuarı 16 – 18 Mayıs tarihlerinde Meksika’nın başkenti Mexico City’de düzenlendi.
Başta Orta Amerika olmak üzere bölge ülkelerine ulaşmak için önemli fırsatlar sunan fuara Bursa’dan da firmalar hem kendileri hem de bayileri aracılığıyla katılım sağladı. Meksika’daki önde gelen metal üreticileri için önemli bir buluşma noktası olan FABTECH Mexico 2023, dünyanın dört bir noktasından 500’e yakın alıcıyı bir araya getirdi.
Centro Citibanamex fuar alanında 100 bin metrekareden büyük bir alanda düzenlenen fuar, başta Meksika ve Latin Amerika’dan olmak üzere 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
Metal şekillendirme, imalat, kaynak ve son işlem endüstrisindeki son yeniliklerin sergilendiği fuara Bursa’dan da Akyapak, Baykal Makina ve Beka-Mak katıldı.