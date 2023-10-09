Makine sanayi Konya’da buluşacak
Makine sektörünün lider fuarlarından MAKTEK Konya, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşirken Bursa’dan 23 firma son teknoloji ürünlerini sergileyecek.
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle hazırlanan MAKTEK Konya Fuarı, 11 - 14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Sektörün yeniden buluşmak için dört gözle beklediği MAKTEK Konya Fuarı, önde gelen firmaları ve sektöre yön veren profesyonelleri tek çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Makine sektörünün lider fuarı MAKTEK Konya, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde, Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
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