Makine sanayi Konya’da buluşacak

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. ta­rafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Der­neği (TİAD) ve Makina İma­latçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle hazırlanan MAKTEK Konya Fuarı, 11 - 14 Ekim 2023 ta­rihleri ara­sında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekle­şecek.

Sektörün yeniden buluşmak için dört gözle bekle­diği MAKTEK Konya Fuarı, önde gelen firmaları ve sek­töre yön veren profesyonelleri tek çatı altında buluş­turmaya hazırlanıyor. Makine sektörünün lider fuarı MAKTEK Konya, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Uluslararası Fuar Merke­zi’nde, Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle iş birli­ğiyle gerçekleştirilecek.