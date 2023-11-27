Makine ihracatı 10 ayda 23,4 milyar dolara yükseldi

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, bu yılın ocak-ekim döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 23,4 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında ihracatı yüzde 6,6 düşen sektör, kilogram başına ihracat ortalamasındaki yüzde 18'lik yükselişin etkisiyle gelirlerini yüzde 9,9 artırdı.

Küresel faiz artışları ve durgunluğa rağmen 10 ayda ihracatı yüzde 10 düzeyinde artırmayı başarabildiklerini kaydeden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Bizim kamuoyuna, her zaman ve her koşulda, küresel makine ihracatı düşerken de artarken de dünya ortalamasının üzerinde kalma sözümüz vardı. Cumhuriyetimizin 100. yılında da sözümüzü tutmanın gururu içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, "Başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişen ekonomilerle yatırımları, işbirliklerini ve ticareti artırmayı hedefleyen AB, bu konuda işletmelerin AB Yeşil Mutabakat'a uyumunu şart koşuyor. Yeşil Mutabakat için oluşturulmuş bu fonlardan biz de iyi bir pay almayı umuyoruz. Çünkü görüştüğümüz pek çok Avrupalı yetkili bölgede en iyi hazırlık yapan başarılı örnekler arasında Türkiye'nin makinecilerini de sayıyor. Resesyon beklentileri ve ekonomik daralma beklentileri şu sıralar iyice artan bölgede bize duyulan itimat, 2024 ortasında başlaması muhtemel bir ticari hareketlilik için umutlanmamızı sağlıyor" dedi.