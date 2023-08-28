Kredilere sert fren

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, söz konusu hesaplar 18 Ağustos haftasında 3 trilyon 407 milyar 948 milyon liraya ulaştı.

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların kur ataklarından korunmak için ilgi gösterdiği KKM hesapları, yılbaşından bu yana kesintisiz büyüme gösterdi. Söz konusu hesaplar, bu yılın başında 1 trilyon 370 milyar lira seviyesindeydi. Böylelikle KKM hesapları yılbaşından bu yana yüzde 148,7 artış gösterdi.

Tüketici kredileri geriledi

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Ağustos itibarıyla 2 milyar 801 milyon lira azalışla 1 trilyon 418 milyar 933 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 823 milyon lira artarak 1 trilyon 208 milyar 691 milyon liraya yükseldi.