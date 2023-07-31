Kredilere Merkez’ freni

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası’nın (TCMB) se­çici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kap­samında yeni düzenleme­leri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat ve ya­tırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Banka­sı’nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı ola­rak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlan­dırmanın dışında tutuldu.

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsa­mında kredi kartı nakit kullanımla­rına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yük­seltildi.

Kaynaklar ihracata ve yatırımlara

Konuyla ilgili sosyal medya he­sabından paylaşımda bulunan Ha­zine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ödemeler den­gesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir al­maya ve uygulamaya devam ettik­lerini söyledi.