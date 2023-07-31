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Kredilere Merkez’ freni

Merkez Bankası’ndan kredilere yönelik sıkılaştırıcı adım geldi. Menkul kıymet tesisi oranları değiştirilirken, ticari ve taşıt kredilerinde aylık büyüme sınırı düşürüldü. Kredi kartı nakit çekim ile KMH faizleri de yükseltildi.

Haberler 31.07.2023, 16:14
Kredilere Merkez’ freni

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası’nın (TCMB) se­çici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kap­samında yeni düzenleme­leri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat ve ya­tırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Banka­sı’nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı ola­rak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlan­dırmanın dışında tutuldu.

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsa­mında kredi kartı nakit kullanımla­rına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yük­seltildi.

Kaynaklar ihracata ve yatırımlara

Konuyla ilgili sosyal medya he­sabından paylaşımda bulunan Ha­zine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ödemeler den­gesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir al­maya ve uygulamaya devam ettik­lerini söyledi.

#Kredi #merkez bankası #TCMB
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