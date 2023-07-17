Konut satışlarında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satışlarını açıkladı.

Kredi musluğunun kısılması ve azalan yabancı ilgisine bağlı olarak konut satışlarındaki düşüş trendi haziranda da devam etti.

Buna göre ülke genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Bursa’da ise haziran ayında yapılan konut satışı bir önceki yılın haziran ayına kıyasla yüzde 29 azalışla 2 bin

oldu.

İlk yarıda yüzde 22,3 azaldı

Ocak – Haziran 2023 döneminde Türkiye’deki konut satışları 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,1 azaldı.

Yılın ilk yarısında ülke genelinde 565 bin 779 konut satıldı.

Söz konusu dönemde Bursa’daki satışlarda da yüzde 22,3 azalış görüldü. Ocak – haziran döneminde Bursa’da

20 bin 536 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara satışlar düşüyor

Geçtiğimiz Türkiye’de yabancıya yapılan konut satışlarında ciddi düşüş gözlemlendi. Söz konusu dönemde yabancıya yapılan konut satışları bir önceki yılın haziran ayına kıyasla yüzde 69,6 azalarak 2 bin 625 oldu.

Haziran’da Bursa’da yabancıya yapılan satışları ise yüzde 19 azalarak 72 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 6 ayına bakıldığında ise, Bursa’da yabancıya yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre 46,7 azalarak

515 oldu.