Karavan üreticileri görücüye çıktı

Karavan Show Eurasia, BİFAŞ organiza­törlüğünde 27 Eylül - 1 Ekim 2023 tarih­leri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde, 15.000 m2’lik alanda 150’nin üzerinde firma ve 250’yi aşkın markanın katılımı ve binlerce profesyonelin ziyareti ile gerçekleştirildi. Sektör profesyonellerini alıcı ve üretici ile tek çatı altında buluşturan Karavan Show Eura­sia’da ayrıca macera turizmi, mağara tu­rizmi, akarsu turizmi, balon turizmi, eko tu­rizm, yayla turizmi, av turizmi gibi alternatif turizm firmaları da işbirliklerini ve ticaret iv­mesini artırdı. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere profesyonel alıcıla­rın ağırlandığı Karavan Show Eurasia’da mo­tokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavan­ları, ticari karavanlar ve seyahat römorkla­rına ilaveten karavan, iç dekorasyon ürün­leri, güneş panelleri, uydu sistemleri, duş ve su sistemleri gibi her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yer aldı.