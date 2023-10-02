Karavan üreticileri görücüye çıktı
Turizm profesyonellerine, doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunan Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show Fuarlarına Bursa’dan 11 firma katılarak ürünlerini sergiledi.
Karavan Show Eurasia, BİFAŞ organizatörlüğünde 27 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde, 15.000 m2’lik alanda 150’nin üzerinde firma ve 250’yi aşkın markanın katılımı ve binlerce profesyonelin ziyareti ile gerçekleştirildi. Sektör profesyonellerini alıcı ve üretici ile tek çatı altında buluşturan Karavan Show Eurasia’da ayrıca macera turizmi, mağara turizmi, akarsu turizmi, balon turizmi, eko turizm, yayla turizmi, av turizmi gibi alternatif turizm firmaları da işbirliklerini ve ticaret ivmesini artırdı. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere profesyonel alıcıların ağırlandığı Karavan Show Eurasia’da motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar ve seyahat römorklarına ilaveten karavan, iç dekorasyon ürünleri, güneş panelleri, uydu sistemleri, duş ve su sistemleri gibi her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yer aldı.
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