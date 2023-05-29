Kalite Ödülü heyecanı
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi kuruluşunun ve Bursa Kalite Ödülü’nün 25’nci yılını özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 1 Haziran’da gerçekleştirilecek etkinlikte Can Metal, Uray Sigorta, Bandırma Belediyesi ve Yıldırım MTAL, Bursa Kalite Ödülü’nün sahibi olabilme heyecanını yaşayacak.
KalDer Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde EFQM Modeli referans alınarak verilen Bursa Kalite Ödülü’nün 2022 yılı sürecinde hazırlıklarda sona gelindi.
Can Metal, Uray Sigorta, Bandırma Belediyesi ve Yıldırım MTAL’in yer aldığı süreçte, Bursa Kalite Ödülü’nün sahibi 1 Haziran’da düzenlenecek törende açıklanacak.
Etkinlikte Cumhuriyetin 100’üncü, KalDer Bursa Şubesi’nin kuruluşunun ve Bursa Kalite Ödülü’nün 25’inci, Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ise 20’nci yılı kutlanacak.
Birbirinden önemli önemli ve alanında uzman isimlerin konuk olacağı Kalite ve Başarı Sempozyumu bu yıl “Belirsizlikler Dünyasında…” temasıyla düzenlenecek.
Sempozyumun ardından düzenlenecek olan Bursa Kalite Ödülü töreninde ise başarılı firma ve kurumlar ödüllerini alacak.
2022 yılı sürecinde yer alan kurumlar, kalite yolculuklarını Ekohaber’e anlattı.
Can Metal’de kalite, otomasyonla artıyor
Yeşilova Holding bünyesinde 2007 yılında kurulan Can Metal, başta otomotiv sektörü olmak üzere çeşitli sektörlere yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm parça üretimi yapıyor. 150 kişilik deneyimli kadrosu ile yüksek basınçlı döküm, talaşlı imalat ve robotik yüzey işlem operasyonlarını tek çatı altında toplayan firma üretiminin yüzde 42’sini ihraç ediyor.
Uzun yıllardır otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firma IATF 16949 Kalite Belgesi’nin de sahibi. Tüm operasyonlarında en yüksek kaliteyi öncelik olarak belirlediklerini kaydeden Can Metal Genel Müdürü Ümit Semerci, bu doğrultuda süreçlerinde hatayı minimuma indirmek için otomasyon seviyelerini artırdıklarını söyledi.
48 yıllık tecrübe ile geleceğe emin adımlar
Can Metal’in 2021 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak üstün performans yolculuğuna başladığını açıklayan Semer, “EFQM Modelini uygulayarak tüm paydaşlarımızın algılarını ölçtük ve stratejilerimizi doğru konumlandırdık. Rakip analizi, PEST analizi ve SWOT analizi gibi yöntemlerle sektördeki yerimizi belirledik. Dış etkileri analiz ettik ve güçlü yönlerimizi vurguladık. Kıyasla faaliyetleriyle öğrenme ve deneyim paylaşımı sağladık. Tüm performans göstergelerimizi takip etmenin yanında 2035 yılına kadar olan hedeflerimizi de çıkarttık. Yeşilova Holding’in 48 yıllık tecrübesini global modeller ile harmanlayarak geleceğe daha emin adımlarla yürümeyi arzuluyoruz” dedi.
Ümit Semerci gerçekleştirdikleri çalışmaların olgunluk seviyesine gelmesiyle birlikte 2022 yılında Bursa Kalite Ödülü’ne başvurduklarını dile getirdi. Başvuru sonrasında şirket olarak yaptıkları çalışmaları kitaba aktarabilmek için EFQM ekipleriyle birlikte kitap yazımına başladıklarını kaydeden Semerci, ödül sürecinde EFQM değerlendiricilik tecrübesi olan ekibinin özdeğerlendirme yapmasının eksikliklerini görme fırsatı sunduğunu sözlerine ekledi.
“Modelin kazanımlarına odaklandık”
Mükemmellik yolculuklarında hiçbir zaman ödülü önceliklendirmediklerini vurgulayan Can Metal Genel Müdürü Ümit Semerci, modelin kazanımlarından yararlanmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi. Can Metal olarak ‘Mutlu çalışanlar ile sürdürülebilir bir dünya’ anlayışını benimsediklerini belirten Semerci, çalışan mutluluğunu gelecek yolculuklarında esas kabul ettiklerini söyledi. Semerci, iş modellerini de müşteri beklentilerine göre şekillendirdiklerini sözlerine ekledi.
Yeşilova Holding ve Can Metal’in değerleri arasında şeffaflık, hoşgörü, pozitiflik ve çevreciliğin olduğuna dikkat çeken Ümit Semerci, bu değerlere uygun olarak birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.
Maliyet düşüyor, memnuniyet artıyor
EFQM Modeli ile tüm paydaşların mutluluğunu önemsemeyi ve ekosistemleri içindeki her girdinin analiz edilmesi gerektiğini deneyimlediklerini söyleyen Semerci, “Otomasyon seviyesi yükseldikçe operasyonel verimlilik de artırıyor. Varlıkların etkin kullanılması da maliyetleri düşürürken, müşteri memnuniyetini de artırıyor” diye konuştu. KalDer sayesinde kendilerini farklı firmalarla karşılaştırma ve özdeğerlendirme fırsatı bulduklarını bildiren Can Metal Genel Müdürü Ümit Semerci, bu süreçte KalDer Bursa tarafından verilen kalite eğitimlerinin çalışanlarının gelişimine katkı sağladığını ifade etti.
Uray Sigorta kalite ile farklılaşıyor
Orhan Holding bünyesinde Captive Acentelik yapısı ile grup bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlara hizmet vermek üzere 1997 yılında kurulan Uray Sigorta, fark yaratan hizmet anlayışıyla ile başta Bursa bölgesinde olmak üzere kısa sürede yaygınlaşma yolunda önemli adımlar attı.
2009 yılından itibaren insan kaynağı ve teknolojik yapısını daha da güçlendiren Uray Sigorta, yenilikçi yaklaşım ve profesyonel pazarlama stratejileri ile hizmet ağını Bursa dışındaki illere ve yurt dışına da taşıdı.
Bursa’daki merkez ofisi ve İzmir’de yer alan şubesi ile hizmetlerine devam eden firma, teknolojiye verdiği önemi her geçen gün artırarak sektöründe farklılaşıyor ve her gün yeni başarılara imza atarak yoluna devam ediyor. Ulusal Kalite Hareketi’ni imzalayarak 2018 yılında kalite çalışmalarına start verdiklerini anımsatan Uray Sigorta Genel Müdürü Alper Pekmezcioğlu, 2019 yılında kurumsal dönüşüm projesine adım atmaları ile birlikte bu kapsamdaki çalışmalarının ödül sürecinde ve sonrasında da hızla devam ettiğini kaydetti.
Sektöründe ilk
İki yıl önce EFQM Başarı Ödülü’nü alarak sigorta sektöründe bir ilke imza attıklarının altını çizen Pekmezcioğlu, şirketlerini daha iyi bir noktaya taşımak adına adım attıkları dönüşüm yolculuğunun bir ödül ile taçlandırılmasından onur duyduklarını ifade etti. Uray Sigorta olarak EFQM Mükemmellik Modeli’ne yönelik adımlarını güçlendirdiklerini dile getiren Pekmezcioğlu, “Strateji Kovanı ve Balanced Scorecard sistemleriyle 2018 yılında başladığımız süreçte, kurumsal performansımızı yapısal bir yaklaşımla değerlendiriyor ve stratejik amaçlarımıza ulaşmak için stratejiler oluşturuyoruz.
Bu noktada EFQM Mükemmellik Modeli bütünsel bir bakış açısı sağlayarak yönetim araç ve tekniklerini uyum içinde ve birbirini tamamlayıcı şekilde nasıl kullanacağımız konusunda rehberlik etti” dedi.
Amaç gelişimi sürdürülebilir kılmak
Açıkçası ödül kurumumuz için bir araç niteliği taşımaktadır. Bizim için en önemli noktalardan biri gelişim ve değişimi sürdürülebilir kılmak... EFQM Mükemmellik Modeli bize bu imkânı sağlayan bir yön çiziyor. Ödül başvurusu ile birlikte kapsamlı ve yoğun bir çalışma sürecine girdik. Bu doğrultuda projenin sürekliliği ve gelişimi için en büyük destekçiler ise her zaman olduğu gibi ekip arkadaşlarımız oldu. Müşterilerimiz, toplum, dünya için değer yaratmaya çalışarak, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için projeleri oluşturuyor, kurumsal yeteneklerimizi geliştirmek için yaratıcılık ve yenileşimden yararlanıyoruz.”
Çalışan ve müşteri memnuniyetinin kendileri için önemli bir kavram olduğunu vurgulayan Pekmezcioğlu, “Müşteri ilişkileri departmanımız ile müşteri memnuniyetini ölçüyor, onların ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi şekillendiriyoruz.
Çalışanlarımıza yönelik ise Ekosistem Liderlik Modeli’ni oluşturduk. Belirlediğimiz alanlara yönelik liderlik programları oluşturduk. Aynı zamanda Uray Power adını verdiğimiz takdir tanıma ve ödüllendirme sistemi ile çalışanlarımızı maddi ve maddi olmayan şekilde ödüllendiriyoruz” diye konuştu.
KalDer ile yollarının 7 yıl önce kesiştiğini anımsatan Pekmezcioğlu, mükemmellik yolculuklarında KalDer’in kendileri için bir rehber olduğunu sözlerine ekledi.
Kaliteli eğitimin adresi: Yıldırım MTAL
Muhasebe finansman, pazarlama, perakende, büro yönetimi, halkla ilişkiler, bilişim teknolojileri, radyo televizyon ve gazetecilik gibi 7 farklı alanda eğitim veren Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yıldırım MTAL), bölgenin önde gelen ve gelişmekte olan sanayi alanlarına yakınlığından dolayı öğrencilerine önemli avantajlar sağlıyor.
Kalite yönetim çalışmalarına gönüllü olarak başladıklarını dile getiren Yıldırım MTAL Müdürü Ömer Yılmaz, “Kurumumuz içindeki standardizasyonu sağlamak amacıyla 2019 yılında Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarına başladık. 2020 yılı başından itibaren bu sistemi aktif olarak kullanıyoruz. 2021 yılının kasım ayında da EFQM Kalite Modeli sürecine katıldık” dedi.
Yıldırım MTAL olarak sürekli yenileşmeyi, güncel teknolojiyi sürekli takip etmeyi amaç haline getirdiklerinin altını çizen Yılmaz, “Alanlarımız ile birlikte sürekli kendimizi güncel tutmazsak sektörlere ara eleman yetiştiremeyiz. Kaliteli eğitimimizi bir ileri seviyeye taşımamıza EFQM Modeli katkı sağladı. Ödülü bir amaç olarak görmüyoruz. Kalite yolculuğumuz bundan sonra da tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.
“Yenileşme olmazsa olmazımız”
“EFQM Modeli ile tanıştıktan sonra yenileşmeyi olmazsa olmaz olarak görüyoruz” diyen Yılmaz, Yıldırım MTAL’in eğitimde başarıya ulaşmanın ve eğitimi kaliteli kılmanın yolunu arayan bir kurum olduğunu belirtti. Paydaşlarının, öğrencilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini artırmayı yönelik adımları attıklarını belirten Yıldırım MTAL Müdürü Ömer Yılmaz, bu kapsamda memnuniyet oranının her yıl artığını gözlemlediklerini ifade etti.
Yılmaz, Yıldırım MTAL’in, KalDer ile kalite anlamında kendini geliştiren bir kurum olduğunu da sözlerine ekledi.
Bandırma’da kalite artıyor
Kuzey Marmara’nın en hızlı gelişen bölgelerinden olan Bandırma, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata kadar cazibe merkezi bir liman kenti olma yolunda.
24 müdürlüğü ve 214’ü kadın olmak üzere toplam 864 personeliyle şehrin bu vizyona ulaşması için katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde hizmetlerini sürdüren Bandırma Belediyesi, 2020 yılında başladığı kalite yolculuğu ve EFQM Modeli çalışmalarıyla birlikte ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almayı başardı.
EFQM Modeli ufuk açtı
Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, EFQM Modeli’nin kurum olarak kendilerine bir ufuk açtığını kaydetti. Tosun, EFQM Modeli’nde sürdürülebilirliğin sağlanması ve geri bildirim fırsatı olması açısından 2022 yılında bu süreçte tekrar yer aldıklarını belirtti. Şehirdeki tüm kesimlerin gereksinimlerini anlamanın, ihtiyaçlarını gözetlemenin ve buna göre hizmet üretmenin belediyenin temel görevleri arasında olduğunu dile getirdi.
Kamuda öncü
Başkan Tosun, EFQM Modeli’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları’nı baz aldığı için projelerinde teşvik edici ve yönlendirici rol oynadığını ifade etti. Bandır- ma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “EFQM Modeli kamu kurumlarında yeni yaygınlaşmaya başlayan bir model. Bu konuda öncü olmak ve diğer kurumlara yol göstermek bizim için gurur verici” dedi.