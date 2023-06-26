İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Yeni rakamın işverene maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları belli oldu.
Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.
Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.
Bursa iş dünyası temsilcileri asgari ücret ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
İbrahim BURKAY
BTSO YK Başkanı
Refah ve verim artacak
Yeni asgari ücretin çalışma hayatının tüm paydaşları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Enflasyonla etkin mücadele ve alım gücünü kalıcı olarak yükseltecek politikalarla birlikte çalışanların refahı ve iş gücü verimlilikleri artacak. Bununla birlikte firmalarımızın artan maliyetleri karşısında üretim, istihdam ve ihracat performansını yükseltecek, rekabetçiliklerini koruyacak ilave destekler de sağlanmalı. Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlarımızı koruyacak şekilde artırılması, firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması da yine beklentilerimiz arasında. Artık bütün enerjimizle yapısal reformlara, katma değerli üretime ve ihracata odaklanmalıyız.
Levent ESKİ
DOSAB YK Başkanı
Alım gücü düşmemeli
Güncel ekonomi konusunda sıcak bir gündem de asgari ücret. Yeni ücret net 11 bin 402 lira oldu. Herkes için hayırlı olsun. Asgari ücretin miktarından ziyade fiyatlar genel düzeyinin sabit kalması, enflasyon ve çalışanlarımızın alım gücünün düşmemesi önem arz ediyor.
Yoksa 20 bin lira da olsa asgari ücret, fiyat artışları devam ettiği sürece çalışanlarımızın refah seviyesi artmayacaktır. Asgari ücret konusunda odaklanılması gereken ilk konu bizce budur.
Nilüfer ÇEVİKEL
DOSABSİAD YK Başkanı
Devamlılık için memnuniyet verici
Enflasyonist ortam göz önünde bulundurulduğunda asgari ücrete yapılan artış, çalışanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına sevindirici. Yeni asgari ücreti, üretim ve istihdamın devamlılığının sürdürülmesi açısından değerli buluyoruz.
Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanıyor olması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli. Gelir Vergisi dilimleri, kıdem tazminatı tavan tutarı ve SGK üst limit çarpanı ile ilgili mevcut uygulamaların yüksek enflasyon dikkate alınarak güncellenmesi maliyetlerin düşürülmesi yönündeki çalışmaları destekleyecektir.Üretimin ve istihdamın artması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması bu süreçte hayati önemde.
Kur yerinde durup enflasyon yükseldiğinde, iş dünyası fiyat politikasını oluşturmada zorluk çekiyor.
Diğer yandan hem işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi, hem de reel sektörün finansmana erişim kanallarının açılması ihracatçılarımızın rekabetçiliğinin devamlılığı açısından öncelikli konular arasında yer alıyor.
Tüm bu tabloya baktığımızda iş dünyası olarak küresel rekabetteki zorlu şartların göz önünde bulundurularak hamleler yapılmasını bekliyoruz.