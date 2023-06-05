İplik sektörü devleri buluştu
Çevreci, yüksek performanslı ve üstün kaliteli ürünlerin sergileneceği Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez düzenlendi. Fuara Bursa’dan 41 firma katıldı.
Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, Avrasya’nın en önemli İplik Fuarı aracılığıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez bir araya geldi. TÜYAP tarafından düzenlenen 19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 01-03 Haziran 2023 tarihlerinde sektördeki tüm yenilikleri gözler önüne serdi. 551 firmanın yer alacağı Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.
Fuara; Almanya, ABD, Belarus, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kore, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, İsviçre, Tacikistan, Tayland, Türkiye, Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldi.
Barış MERT
Korteks Genel Müdürü
Sürdürülebilir ürünlere ilgi
İstanbul İplik Fuarı içinde bulunduğumuz sektör açısından önem verdiğimiz ve beklentimizin yüksek olduğu bir organizasyondu. İlk günden itibaren yerli müşterilerimizle birlikte ihracat müşterilerimizle de bir araya gelmek bizim açımızdan memnuniyet vericiydi.
Ağırlıklı ziyaretçi profili yerliydi. Bunun birlikte Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Belarus, Mısır, İran, Özbekistan gibi ülkelerden alıcılarla da görüşmeler sağladık.
Fuarda ağırlıklı olarak, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerimize yer verdik. PET şişeleri ve kendi iplik üretim firelerimizi hammadde olarak kullandığımız geri dönüşümlü ipliğimiz TAÇ Reborn ve Biyobozunur nitelikteki TAÇ Bioloop bu özellikli ürünlerimizin başında geliyor.
Ayrıca su tüketilmeden renklendirme teknolojisi Dope Dyed kısmında da, geniş renk gamımızı ziyaretçilere sunma imkanımız oldu. Yeni ürünlerimiz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ Infrared ‘i sergiledik.
İhracat ve iç piyasadaki siparişlerin yılın ikinci yarısından itibaren artacağını umut ediyoruz. Fuarında bu anlamda zamanlamasının, gerek mevcut gerekse potansiyel müşterilerle yeni sezon hazırlıkları yapabilme açısından olumlu yönde katkı sağlamasını bekliyoruz.
Arzu IŞIK
Işıksoy Tekstil YK Üyesi
Verimli bir fuardı
Bu fuara ilk katılımcılardanız, her sene giderek büyüdü, şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde bu çapta büyük bir iplik fuarı yapılmıyor, bu ülkemiz için gurur verici. Böylesine önemli bir fuar müşterilerimizle, tedarikçilerimizle buluşmamıza fırsat sağlıyor. Oldukça verimli bir fuardı, yabancı ziyaretçi önceki yıllara kıyasla azdı.
Fuarda yeni ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Özellikle çevreci ve geri dönüştürülebilir ürünlerimiz ziyaretçilerden büyük bir ilgi gördü. Başta Avrupa olmak üzere tekstil sektöründe talepler halihazırda bu tarz ürünlere kayıyor.
Biz de hemen hemen dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir firma olarak bu talepler doğrultusunda yeni ürün geliştiriyor, üretim süreçlerimizi buna göre şekillendiriyoruz.
Soykan GÜLSEÇEN
Seçen İplik Gen. Md.
Sertifika ve denetimlere önem veriliyor
Fuarda ağırlık olarak Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Hindistan, Pakistan ve İran gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler vardı. Fuar süresince ev tekstili ve hazır giyim sektörlerinden müşterilerimizle bir araya geldik.
Firma olarak numune ve Ar-Ge çalışmalarıyla yoğun bir dönem girdik. Sertifikalara ve denetimlere çok önem verilen bir dönemdeyiz. Tüm müşterilerimiz de görüşmelerin başında bu sertifikaları soruyor.
Recycle bükümlü floş ve sürdürülebilir polyester iplik ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor. Fantezi iplikte de buklet, makarna, nope, flam, firuze, şantuk gibi ev tekstili ve hazır giyimde kullanılan iplikleri çok hızlı ve rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz.