İplik sektörü devleri buluştu

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüs­trisinde faaliyet gösteren üreticiler, Avrasya’nın en önemli İplik Fuarı aracılığıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez bir araya geldi. TÜYAP tarafından düzenlenen 19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 01-03 Haziran 2023 tarihlerinde sektör­deki tüm yenilikleri gözler önüne serdi. 551 firmanın yer alacağı Ulus­lararası İstanbul İplik Fuarı’na bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

Fuara; Almanya, ABD, Belarus, Bul­garistan, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kore, Malezya, Mısır, Öz­bekistan, Pakistan, İsviçre, Tacikis­tan, Tayland, Türkiye, Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldi.

Barış MERT

Korteks Genel Müdürü

Sürdürülebilir ürünlere ilgi

İstanbul İplik Fuarı içinde bulunduğumuz sektör açı­sından önem verdiğimiz ve beklenti­mizin yüksek olduğu bir organizas­yondu. İlk günden itibaren yerli müşterilerimizle birlikte ihracat müş­terilerimizle de bir araya gelmek bi­zim açımızdan memnuniyet veri­ciydi.

Ağırlıklı ziyaretçi profili yerliydi. Bunun birlikte Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Belarus, Mısır, İran, Özbekis­tan gibi ülkelerden alıcılarla da görüş­meler sağladık.

Fuarda ağırlıklı olarak, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerimize yer verdik. PET şişeleri ve kendi iplik üretim firelerimizi ham­madde olarak kullandığımız geri dönüşümlü ipliğimiz TAÇ Reborn ve Biyobozunur nitelik­teki TAÇ Bioloop bu özellikli ürünlerimizin başında geliyor.

Ayrıca su tüketilmeden renklen­dirme teknolojisi Dope Dyed kıs­mında da, geniş renk gamımızı ziya­retçilere sunma imkanımız oldu. Yeni ürünlerimiz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ Infrared ‘i sergiledik.

İhracat ve iç piyasadaki siparişlerin yılın ikinci yarısından itibaren artaca­ğını umut ediyoruz. Fuarında bu an­lamda zamanlamasının, gerek mev­cut gerekse potansiyel müşterilerle yeni sezon hazırlıkları yapabilme açı­sından olumlu yönde katkı sağlama­sını bekliyoruz.

Arzu IŞIK

Işıksoy Tekstil YK Üyesi

Verimli bir fuardı

Bu fuara ilk katılımcılardanız, her sene giderek büyüdü, şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde bu çapta büyük bir iplik fuarı yapılmıyor, bu ülkemiz için gurur verici. Böylesine önemli bir fuar müşterilerimizle, tedarikçilerimizle buluşmamıza fırsat sağlıyor. Oldukça verimli bir fuardı, yabancı ziyaretçi önceki yıllara kıyasla azdı.

Fuarda yeni ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Özellikle çevreci ve geri dönüştürülebilir ürünlerimiz ziyaretçilerden büyük bir ilgi gördü. Başta Avrupa olmak üzere tekstil sektöründe talepler halihazırda bu tarz ürünlere kayıyor.

Biz de hemen hemen dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir firma olarak bu talepler doğrultusunda yeni ürün geliştiriyor, üretim süreçlerimizi buna göre şekillendiriyoruz.

Soykan GÜLSEÇEN

Seçen İplik Gen. Md.

Sertifika ve denetimlere önem veriliyor

Fuarda ağırlık olarak Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Hindistan, Pakistan ve İran gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler vardı. Fuar süresince ev tekstili ve hazır giyim sektörlerinden müşterilerimizle bir araya geldik.

Firma olarak numune ve Ar-Ge çalışmalarıyla yoğun bir dönem girdik. Sertifikalara ve denetimlere çok önem verilen bir dönemdeyiz. Tüm müşterilerimiz de görüşmelerin başında bu sertifikaları soruyor.

Recycle bükümlü floş ve sürdürülebilir polyester iplik ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor. Fantezi iplikte de buklet, makarna, nope, flam, firuze, şantuk gibi ev tekstili ve hazır giyimde kullanılan iplikleri çok hızlı ve rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz.