Interzum’da Bursa rüzgarı esti

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Mobilya sektö­rünün önde gelen fularından olan Interzum, Covid – 19 salgının ardından ilk kez fiziki olarak düzenlendi.

Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen fuarda, 1500’ün üzerinde firma bir araya gelirken, Türki­ye’den 200 civarında firma stant açtı.

İç mimarlar, mobilya ve aksesuar üretici­leri, tedarikçiler ile perakendecileri buluştu­ran ve iki yılda bir düzenlenen Interzum katı­lımcı firmalara ticaretlerini geliştir­mek için önemli fırsatlar sundu. Kü­resel endüstrinin önde gelen ticaret fuarı olarak mobilya sektörüne ivme kazandıran bir fuar konu­munda olan fuara Bursa’dan da 31 firma katılım sağladı. Fuarda ayrıca Uluslararası Yatak Endüstrisi Der­neği (IBIA), 51 üyesi ile katıldı. IBIA Başkanı Osman Güler ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türk sanayisini ve IBIA’yı uluslararası arenada ba­şarıyla temsil eden üyelerinin stantlarını ziyaret etti.

Osman GÜLER

IBIA YK Başkanı

Güçlü temsilin gururunu yaşıyoruz

IBIA olarak, Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen ve tedarikçiler için uluslararası bir buluşma noktası olan dünyanın en prestijli fuar etkinliklerinden biri Interzum’da, 51 firmamızla ülkemizi güçlü bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.

Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden üyelerimizin stantlarına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, fuarda kendilerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetlerini bizimle paylaştılar.

Sektör liderleri ve uluslararası arenanın saygın profesyonelleri ile yaptığımız önemli görüşmeler gerçekleştirdiğimiz bu büyük etkinlikte, Avrasya’nın en büyük uluslararası fuarı olan IBIA EXPO 2023’ü tanıtarak global pazarın en etkili oyuncuları ve pazar liderlerini Türkiye’ye davet ettik.

Bu yıl yerli katılımcılar kadar global pazarda söz sahibi olan yabancı firmaların da katılımlarıyla daha da yoğun geçecek olan ve çıtayı daha da ileriye taşıyacağımız IBIA EXPO 2023’e herkesi davet ediyoruz.

Onur KIRAYOĞLU

Kırayteks YK Üyesi

Satın alma iştahı artıyor

Interzum, yatak ve mobilya endüstrisi bileşenlerinin katıldığı en büyük fuar olması sebebiyle bizim açımızdan oldukça önemli. 4 senenin ardından bu yıl tekrar fiziki olarak yapıldı. Bu da katılımcı ve ziyaretçi sayısını pozitif yönde etkiledi.

Biz yatak sektörüne ham madde üreten bir firma olarak gelen ziyaretçilerin sayısından ve niteliğinden oldukça memnun kaldık.

Bu da önümüzdeki dönemde satın alma iştahının arttığının bir işareti. Bunun bize de pozitif yönde yansıyacağına inanıyorum. Fuara farklı temalarla katıldık. Önceliğimiz sürdürülebilirlik teması oldu. Birçok kumaşta geri dönüşümden elde edilmiş ipliklerle hazırladığımız koleksiyonlarımızı ve kumaşlarımızı kullandık.

Bunun yanı sıra yine natürellik temamız vardı. Biyo-çözünebilir kumaşların olduğu, yüzde 100 doğal malzemelerden elde edilmiş ürünlerimizi sergiledik. Bunun yanında fonksiyonel kumaşlarımız vardı. Uyku ve beden sağlığını destekleyen ürünlerimizi ziyaretçilerimize sunduk.

Türkiye’nin son yıllarda, özellikle bölge ve yakın çevre ülkelerine karşı rekabetçiliği çok sağlamlaşmış durumda. Türkiye, oldukça ön plana çıkan, belki de birinci sıradaki itici yan sanayi ve ham madde üreticisi konumunda. Bu anlamda dünyada oldukça önemli bir noktadayız ve bu konumumuzu her geçen gün kuvvetlendirdiğimizi görüyoruz.

Yiğit DURAK

Durak Tekstil YK Üyesi

Verimliliği artıran ürünlerimiz ön planda

İki yılda bir düzenlenen Interzum fua­rına büyük bir heyecanla katıldık. Artık daha net bir şekilde, pandeminin etkilerinin atlatıldığını ve küresel pazarda ciddi bir can­lanma olduğunu görüyoruz. Bölgesel, siyasi ve ekonomik belirsizliklere karşın endüstri­yel canlanmanın fuara olumlu yansıdığını düşünüyoruz. İhracat odaklı bir tekstil fir­ması olarak hem vizyonumuzu paylaşmak hem de ürünlerimizi sunmak için Interzum 2023 ideal bir platform oldu. Her pazara hi­tap eden endüstriyel dikiş ve nakış iplikle­rine sahibiz. Fuarda hedef pazarlarımız ara­sında yer alan Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Orta Doğu’dan gelen ziyaretçi­lerle buluştuk. Uluslararası fuarlara katılım ihracat için önemli bir kanal oluşturuyor. 2022 yılında Turquality Marka Desteği Prog­ramı’na kabul edildik. Bu da ihracat çalış­malarımıza ve yurt dışı yatırımları­mıza ciddi katkı sağlayacaktır.

Fuarda özellikle yatak sektöründe üretim verimliliğini artırmaya odakla­nan ürünlerimiz öne çıktı. Bunun yanı sıra, GOTS ve GRS sertifikalı sürdürüle­bilir ipliklerimizi de tanıttık. Durak Tekstil olarak ürün portföyümüzü ve kurumsal vizyonumuzu doğal, tekno­lojik ve sanatsal konseptlerde geliştirmeye devam ediyoruz ve katıldığımız bütün fuar­larda bu güçlü yanımızı endüstri profesyo­nelleriyle paylaşıyoruz. Birçok farklı sektöre hitap eden dikiş ve nakış ipliklerimiz bu üç özelliği ile üreticilere ciddi avantajlar sağlı­yor. Genel olarak, pazarda ürünlerin teknik özellikleri daha net görülürken, tarafları biraz daha muğlak kalabiliyor. Günümüzde sürdürülebilirlik sadece geri dönüşüm ile sınırlı değildir. Geri dönüştü­rülmüş elyaflardan iplikler üretmenin yanı sıra, doğal kaynakların korunması için de verimli çözümlere sahip olmanız gerekiyor. Durak Tekstil doğal kaynakların korunması, ham maddelerin verimli kullanılması ve enerji tasarrufu sağlanması gibi alanlarda gerek üretimiyle gerekse de ürünleriyle katkı sağlıyor.

Deniz ALAGÖZ

T.Ş.T. Amortisör Dış Satış Md.

Türkiye mobilya sektöründe liderliğe yürüyor

Interzum, Avrupa’da düzenlenen en büyük mobilya yedek parça fuarı. Avrupa’daki tüm ülkelerden fuara katılım oldu. Katılımcı sayısında eski yıllara göre düşüş olsa da fuar yine de popülerliğini korumakta. Eski yıllara göre ziyaretçi sayısında da düşüş gözlemledik. Avrupa’daki ekonomik krizin fuarları da etkilediğini düşünüyorum.

Fuarda, mobilyalarda kullanılan mekanizma ve gazlı amortisörlerimizi sergiledik. T.Ş.T. Amortisör olarak mobilya sektöründeki lider firmalarla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ürünlerimizi fuarda sergiledik. Güzel ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Umarım bunlar ilerleyen süreçte bizlere olumlu olarak geri döner.

Interzum’a Türk firmalarının katılımı iyi bir seviyede. Birçok katılımcı vardı. Herkes yeni ürünlerini sergileyerek, müşteri portföyünü genişletmeye çalıştı. Türkiye, mobilya sektöründe lider bir pozisyona girmek üzere. Çünkü Türk firmalarının bu tarz uluslararası fuarlara katılımı her geçen gün artıyor. Yeni model ve tasarımlarla Avrupa’ya ve dünyanın dört bir yanına hizmet etmekte. Bu anlamda ülkemizdeki firmalar başarılı bir seviyeye ulaştı ve ulaşmaya da devam edecektir.

Zübeyde YILMAZ YAPA

Yılmaz Şirketler Grubu YKÜ

İtici güç olacak

Interzum yatak endüstrisini içeren dünyanın en pahalı, en global ve en yüksek kaliteli iş odaklı fuarı. Interzum, 2 yılda bir katıldığımız en yüksek müşteri po­tansiyeli taşıyan fuarıdır. Bu sene bu fuar, pandemiden sonra birbirinden uzaklaşan ve online olarak ilişki yürütmek zorunda olan dünyayı yeniden bir araya getirdi. Önemli ve daim olan birçok müşterimizle fuarda görüşme şansı yakaladık.

Fuarın önümüzdeki dönemde firmamıza ihracat açısından büyük kazanımları olaca­ğına inanıyorum. Sektör 1 yıldır belirsiz ve durgun, bu fuar itici bir güç olacaktır.

Torba yay ve zigzag yay ön plana koydu­ğumuz ürünler oldu. En çok ilgiyi de onlar gördü. Torba yaylı yatak, sektörde öne çıkan en ergonomik ve konforlu ürün. Torba yaylı yataklardaki değişimi ya­kından takip ediyoruz.

Fuar için geliştirdiğimiz, Ar-Ge ürün­lerimiz oldu. Eurostyle 1600C olarak adlandırdığımız yeni bir torba yay ürünü ve Backrest olarak adlandırdığı­mız yeni zigzag yayımızı fuarda sergi­ledik.

Sektörün ülkemizde hızla geliştiğini dü­şünüyorum. Türkiye bu sektöre hızlı yatırım yapıyor. Son 5 senede sektöre 6 yeni firma dahil oldu. Rekabet hızlanıyor. Bu sizi daha da girişken, değişken ve yenilikçi olmaya zorluyor.

Dünyadaki rakipler ürünü, makineyle be­raber geliştirme yolunda ilerliyorlar. Kendi özel ürünleri için yaptıkları makine geliştir­melerini fuarda sergilediler. Bu sektörün Ar-Ge ve makine geliştirme tarafına yatırım ya­pılmasını gerektiğini vurguluyor.

4 senenin ardından keyifle katıldığımız bir fuardı. Ticari geri dönüşlerini bekliyoruz.

Recep TUNÇ

Edda Ambalaj Mak. Gen. Md.

Sektöre yeni bakış açısı getirdik

60 yılı aşkın bir geleneğe sahip olan bu fuarda çok sayıda profesyonel ziya­retçi ile bir araya gelme ve son teknoloji ürünlerimiz hakkında tanıtım yapma fırsa­tını yakaladık. Ayrıca yurt dışında Edda markasını temsil eden birçok bayi ve temsil­cimiz ile de görüşme imkânımız oldu. Gele­cek projeksiyonumuzu ziyaretçilerimiz ile paylaşarak mobilya ürünlerinin paketle­mesi için mevcut ve gelecek çözümler hak­kında bilgilendirmeler yaptık. Hedef pazar­larımıza ilişkin temsilci ve bayilerimiz ile yeni satış, pazarlama ve kullanıcılarımızın memnuniyetini daha yukarılara çıkarmak amacı ile gerçekleştirmeyi planladığımız ak­siyonları paylaştık. Bu fuar ile ihracatımızı bir basamak daha yukarı çıkaracağımızı dü­şünüyoruz. Edda Makine olarak ilk defa uluslararası bir fuarda tam otomatik koltuk paketleme hattımızı ve premium pazarlar için geliştirdiğimiz CNC Karton kutu üretim makinesini sergileyerek sektöre yeni bir bakış açısı getirdik. Ziyaretçileri­mizden almış olduğumuz olumlu tepkiler bizleri çok mutlu etti. Bu sek­tör için yenilikçi paketleme çözümle­rini geliştirmeye devam edeceğiz.

Tam otomatik koltuk paketleme hattımız ile manuel yapıldığında yak­laşık 10 dakika süren bir paketleme iş­lemini yalnızca 1,5 dakika gibi bir sürede gerçekleştirerek hem işletmelerin verimlili­ğini artırmaya hem de paket kalitesini artır­maya yönelik nitelikli bir çözüm üretmiş oluyoruz. Ziyaretçilerimizin büyük ilgisi se­bebi ile Ar-Ge faaliyetlerimizin doğru yönde ilerlediğini teyit etmiş olduk. Edda Paket­leme Makineleri, hâlihazırda, Türkiye, Rusya, Türki cumhuriyetler, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde, panel mobilya paketleme çözümleri konusunda lider marka. Bunun yanında ABD ve Kanada’da başat oyunculardan birisi. Batı Avrupa, Çin ve diğer uzak doğu ülkelerinde ise rekabetçi firma sayısının çokluğu sebebi ile pazardan ortalama paylar alıyor. Bu bağlamda söz ko­nusu ülkelerden hedef ülkeleri tespit ederek bu ülkelerdeki pazar payımızı artırmak amaçlı faaliyetlerimizi yürütürken diğer pa­zarlarda da liderliğimizi sürdürmek için Ar-Ge faaliyetlerimize yoğunluk veriyoruz.