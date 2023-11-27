İmalat sanayisinde AR-GE harcaması hız kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınan verilere göre, Türkiye'nin kalkınmasında ve sürdürülebilir büyümesinde büyük önem taşıyan ve toplam ihracatın yüzde 94,6'lık kısmını gerçekleştiren imalat sanayinde, AR-GE harcamaları son 5 yılda düzenli artış gösterdi.

AR-GE'de yüksek teknoloji ilk sırada

Aynı dönemde imalat sanayinde AR-GE faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında ise en fazla harcamayı yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerin yaptığı görüldü. 2018'de yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerin AR-GE harcaması 6 milyar 582 milyon 650 bin lira oldu. Devam eden yıllarda düzenli şekilde artan AR-GE harcamaları, 2019'da 9 milyar 57 milyon 194 bin liraya, 2020'de 9 milyar 799 milyon 263 bin liraya, 2021'de 16 milyar 496 milyon 651 bin liraya ve 2022'de 35 milyar 524 milyon 498 bin liraya ulaştı. Böylece 2018-2022 döneminde yüksek teknolojiye ayrılan AR-GE harcamaları toplamda 77 milyar 460 milyon 258 bin lira olarak gerçekleşti ve 5,4 katına çıktı.