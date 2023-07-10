İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı
Bu yılın ilk 6 ayında külçe altın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,71 reel getiri en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.
Buna göre, haziranda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,86 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,71 ile en yüksek reel getiri sağlayan araç olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde DİBS’in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,81 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 52,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54,56 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.