IBIA Expo 2024

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) olarak; BİFAŞ Fuarcılık ile birlikte 28 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz IBIA EXPO 2023 - 2. Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarımızı büyük başarı ile tamamladık. IBIA çatısı altında el ele vererek gerçekleştirdiğimiz bu fuar ile ülkemizin sektördeki gücünü hep birlikte tüm dünyaya gösterdik.

Başta BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümit Vural ve Yönetim Kurulu olmak üzere hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için çok değerli olan fuarımızın gerçekleşmesinde emeği geçen IBIA Yönetim Kurulumuza ve üyelerimize, bizlere inanıp güvenerek katılım sağlayan iştirakçi firmalarımıza ve ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyoruz.

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği olarak; Türk sanayicisinin gücünü ve sektörümüzü dünyada daha etkin bir şekilde tanıtmak amacıyla 24 - 28 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 3. fuarımızın hazırlıklarına da şimdiden başladığımızı belirterek yeni başarılara hep birlikte imza atmaya devam etmek istediğimizi ifade etmek isteriz.

Gelecek yıl tekrar buluşmak üzere…

IBIA Yönetim Kurulu adına

OSMAN GÜLER

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı