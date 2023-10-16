HOSAB 20 yaşında

Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede HO­SAB’ın kurucu müteşebbis heyeti üyele­rine, 20. yıldaki müteşebbis heyeti üyelerine, müteşebbis heyet başkanlarına, HOSAB ve HOSABSİAD başkanlarına, kuruluştan günü­müze görev yapan bölge müdürlerine, bölge müdürlüğünde 5, 10 ve 15. yılını dolduran çalı­şanlara özel tasarım anı plaketi verildi.

Korun: “1,5 milyar dolar

ihracat yapılıyor”

Bölgede, otomotiv, metal, makine sektörleri ağırlıklı olmak üzere 157 faal firmanın oldu­ğunu söyleyen HOSAB Yönetim Kurulu Baş­kanı Ömer Faruk Korun, “Bölgemiz, 1,5 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahip ve 13 bin kişi istihdam edilmektedir. Kısaca HOSAB, ülke ekonomimizin lokomotif ili Bursa’mızda önde gelen bir sanayi bölgesi olma yolunda hızlı yol almıştır. Bu süreçte bizler, firmalarımıza sunduğu­muz alt yapı olanaklarıyla çağdaş bir OSB ya­ratmak için büyük çaba sarf ettik.

Bu konuda da oldukça başarılı bir noktaya geldiğimizi, katılımcı firmalarımıza sunduğumuz imkanlarla onların üretim, istihdam ve ülkemiz için yarattığı katma de­ğere katkı sunduğumuzu vurgulamak isterim” dedi.

Sezer: “HOSAB’ı

sanayiciler kurdu”

HOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve HO­SABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sezayi Sezer, “2003 yılında ilk sicil alı­nıp tüzel kişilik kazanılırken, ku­ruluş protokolümüzde o zamanki adı Hasanağa İşveren­ler Derneği olan bugünkü HO­SABSİAD’ın katılma payı oranı yüzde 100’dür. HOSAB, ilk gün­den bugüne kadar yaptığı tüm yatırımları bir kuruş kamu kre­disi veya kaynağı kullanmadan tamamen sa­nayicilerinin yarattığı finans ile yapmıştır. Bizler bölgemizin çok zor günlerinde bir araya gelerek önce OSB olmayı ardından da modern bir sanayi alt yapısı ile çağdaş bir sanayi böl­gesi kurmayı çok şükür başardık. Bu açıdan yarattığımız HOSAB ile bugün ne kadar guru­runu duysak azdır” şeklinde konuştu.