HOSAB 20 yaşında
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) 20. kuruluş yılını düzenlenen organizasyonla kutladı. 26 Eylül 2003 tarihinde 216 sicil numarası ile organize sanayi bölgesi hüviyetini kazanan HOSAB’ın 20. yıl gecesinde, Bursa iş dünyası temsilcileri ve bölge sanayicileri bir araya geldi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede HOSAB’ın kurucu müteşebbis heyeti üyelerine, 20. yıldaki müteşebbis heyeti üyelerine, müteşebbis heyet başkanlarına, HOSAB ve HOSABSİAD başkanlarına, kuruluştan günümüze görev yapan bölge müdürlerine, bölge müdürlüğünde 5, 10 ve 15. yılını dolduran çalışanlara özel tasarım anı plaketi verildi.
Korun: “1,5 milyar dolar
ihracat yapılıyor”
Bölgede, otomotiv, metal, makine sektörleri ağırlıklı olmak üzere 157 faal firmanın olduğunu söyleyen HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, “Bölgemiz, 1,5 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahip ve 13 bin kişi istihdam edilmektedir. Kısaca HOSAB, ülke ekonomimizin lokomotif ili Bursa’mızda önde gelen bir sanayi bölgesi olma yolunda hızlı yol almıştır. Bu süreçte bizler, firmalarımıza sunduğumuz alt yapı olanaklarıyla çağdaş bir OSB yaratmak için büyük çaba sarf ettik.
Bu konuda da oldukça başarılı bir noktaya geldiğimizi, katılımcı firmalarımıza sunduğumuz imkanlarla onların üretim, istihdam ve ülkemiz için yarattığı katma değere katkı sunduğumuzu vurgulamak isterim” dedi.
Sezer: “HOSAB’ı
sanayiciler kurdu”
HOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve HOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sezayi Sezer, “2003 yılında ilk sicil alınıp tüzel kişilik kazanılırken, kuruluş protokolümüzde o zamanki adı Hasanağa İşverenler Derneği olan bugünkü HOSABSİAD’ın katılma payı oranı yüzde 100’dür. HOSAB, ilk günden bugüne kadar yaptığı tüm yatırımları bir kuruş kamu kredisi veya kaynağı kullanmadan tamamen sanayicilerinin yarattığı finans ile yapmıştır. Bizler bölgemizin çok zor günlerinde bir araya gelerek önce OSB olmayı ardından da modern bir sanayi alt yapısı ile çağdaş bir sanayi bölgesi kurmayı çok şükür başardık. Bu açıdan yarattığımız HOSAB ile bugün ne kadar gururunu duysak azdır” şeklinde konuştu.
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