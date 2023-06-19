Hayat Hastanesi enerjisini güneşten alıyor

Kuruluşunun 45. yılına ulaşan ve bugüne kadar pek çok ilklere imza atan Hayat Hastanesi çevre hassasiyetleriyle de örnek oluyor. Hayat Hastanesi gerçekleştirdiği GES yatırımı ile ihtiyacı olan elektriği güneşten elde ederken, doğalgaz, kömür vb. fosil yakıt tüketimin önüne geçmiş oluyor.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar yaptığı açıklamada, “Günümüzün ve geleceğin en temiz enerji modelini güneş enerji santralleri oluşturuyor. Orhaneli İlçesi Sırıl Mahallesi’nde 54 bin metrekare marjinal tarım arazimizde 3 MW Güneş Enerji Santrali kurduk. 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla 2022 yılında 6 bin 600 panelin montajını tamamladık. Yangın güvenliği, uzaktan izleme sistemleri, kamera sistemlerinin kurulmasıyla Aralık ayında santralimizi devreye aldık. Santralimiz yıllık 4 milyon 400 bin KWH enerji üretimi yapacak ve enerji ihtiyacımızın %100’ünü karşılayacak. Yıllık 1617 hanenin elektrik ihtiyacı yerli, milli ve yeşil enerjiden karşılanacaktır” şeklinde konuştu.