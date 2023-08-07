Gökçelik’in ihracat başarısı

Perakende sektöründe raf sistemleri konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Gökçelik’in ihracattaki başarısı ödüllendirildi.

45 yıllık tecrübesiyle sektörüne öncülük eden ve ürünlerini dünyanın 70’ten fazla ülkesine satan Gökçelik 2022 yılında gerçekleştirdiği ihracatla, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) ilk 1000 ihracatçısı arasına girdi.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu imzasıyla gönderilen başarı plaketini sosyal medya hesabından paylaşan Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “İlk 1000’e girmeyi başaran şirketim Gökçelik’i tüm çalışanlar adına kutluyorum. Bu gurur ve başarı tüm çalışanlarındır” dedi.