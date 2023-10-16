Gemlik OSB kuruluyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerinden gelen yoğun talep üzerine; yeşil mutabakata dayalı ve kendi enerjisini kendi üretebilen Organize Sanayi Bölgesi kurmak üzere, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ile birlikte çalışmaların startını verdi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamamoğlu, kurulması planlanan ve çalışmaları başlayan organize sanayi bölgesinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kıstaslarını bir araya getirerek değerlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

Hamaloğlu, “GTSO olarak Yeşil OSB kurma amacımız: Gemlik’te ekonomik büyümeyi teşvik etmek, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek, yerel ekonomiyi canlandırmak, bölgenin gelirini artırmak, istihdam fırsatları yaratmak, işletmelerin teknolojik gelişimlerine destek olmak ve uluslararası pazarlara daha kolay ulaşımlarını sağlamak, çevre dostu sürdürülebilir hedefler ile endüstriyel büyümeye katkı sağlamak ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı 2 bin üyemize ve 20 bin çalışanımıza destek vermektir” ifadelerini kullandı.