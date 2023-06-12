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Fabrikalar dijitalleşiyor

İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı ve BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Hatunoğlu, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın ülkemizin yüksek teknoloji üretimine katkı sağlayacağını belirterek, “Burada önemli olan, bu teknolojileri dışardan alıp kullanmak yerine Türkiye’de üretmek. Çünkü bunlar katma değerli ve kâr marjı yüksek olan ürünler” dedi.

Haberler 12.06.2023, 18:35
Fabrikalar dijitalleşiyor

Semih AYDIN

Bursa’da İletişim Yazılım tarafından dü­zenlenen etkinlikte “Geleceğin Fabrika­larında Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Uygulamaları” konuşuldu.

Bursa sanayisinde dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın ülke ekonomimize sağlayacağı katkılar ile ilgili Ekoha­ber’e özel açıklamalarda bulunan İleti­şim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Hatunoğlu, Bursa’daki firmaların dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 konusunda bir bilince sahip oldu­ğunu ancak henüz bu konuda ciddi bir hareketlilik yaşanmadığını dile getirdi.

Sanayinin endüstri 4.0 teknolojilerini kul­lanmaktan ve verimliliği artırmaktan başka çaresinin olmadığının altını çizen Hatunoğlu, düzenledikleri etkinlikle firmalara bu ko­nuda yol göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın ülkemi­zin yüksek teknoloji üretimine katkı sağlayacağını belirten Hatu­noğlu, fakat asıl önemli olanın bu teknolojileri ülkemizde üretmek ol­duğunu vurguladı. Endüstri 4.0’ı te­tikleyen yapay zeka, dijital ikiz ve IoT gibi teknolojiler çözüm üretme­nin yüksek katma değerli ürün demek olduğuna işaret eden Tun­cer Hatunoğlu, “Gerçekte yüksek katma değerli ve kâr marjı fazla olan ürün bunlar. Sanayicilerimiz elbette bu teknolojileri kullanacak. Zaten bu dönüşüm olmadan yüksek teknoloji üretmek de müm­kün olmaz. Fakat bunları yurt dışından alıp getirmek yerine Türkiye’de üretmeye odak­lanmalıyız” dedi.

“Destek mekanizması yavaş ilerliyor”

Devletin dijital dönüşüme yönelik destek­lerinin bulunduğunu belirten Hatunoğlu, “KOSGEB, TUBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın, firmaların verimliliği konusunda yapılacak çalışmalara destek olma çalışmaları var. Ve­rilen desteklerin geri dönüşleri geçtiğimiz yıllara göre daha iyi bir şekilde takip edili­yor. Ancak mekanizma yavaş ilerliyor. En­flasyonist ortamda bu mekanizma yavaş ilerleyince aldığınız kaynakların değeri dü­şüyor. Bu da KOBİ’lerin motivasyonunu azal­tıyor” açıklamasında bulundu.

#BUSİAD #dijital #Teknoloji #Dijitalleşme
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