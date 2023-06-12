Fabrikalar dijitalleşiyor
İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı ve BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Hatunoğlu, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın ülkemizin yüksek teknoloji üretimine katkı sağlayacağını belirterek, “Burada önemli olan, bu teknolojileri dışardan alıp kullanmak yerine Türkiye’de üretmek. Çünkü bunlar katma değerli ve kâr marjı yüksek olan ürünler” dedi.
Semih AYDIN
Bursa’da İletişim Yazılım tarafından düzenlenen etkinlikte “Geleceğin Fabrikalarında Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Uygulamaları” konuşuldu.
Bursa sanayisinde dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın ülke ekonomimize sağlayacağı katkılar ile ilgili Ekohaber’e özel açıklamalarda bulunan İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Hatunoğlu, Bursa’daki firmaların dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 konusunda bir bilince sahip olduğunu ancak henüz bu konuda ciddi bir hareketlilik yaşanmadığını dile getirdi.
Sanayinin endüstri 4.0 teknolojilerini kullanmaktan ve verimliliği artırmaktan başka çaresinin olmadığının altını çizen Hatunoğlu, düzenledikleri etkinlikle firmalara bu konuda yol göstermeyi hedeflediklerini söyledi.
Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın ülkemizin yüksek teknoloji üretimine katkı sağlayacağını belirten Hatunoğlu, fakat asıl önemli olanın bu teknolojileri ülkemizde üretmek olduğunu vurguladı. Endüstri 4.0’ı tetikleyen yapay zeka, dijital ikiz ve IoT gibi teknolojiler çözüm üretmenin yüksek katma değerli ürün demek olduğuna işaret eden Tuncer Hatunoğlu, “Gerçekte yüksek katma değerli ve kâr marjı fazla olan ürün bunlar. Sanayicilerimiz elbette bu teknolojileri kullanacak. Zaten bu dönüşüm olmadan yüksek teknoloji üretmek de mümkün olmaz. Fakat bunları yurt dışından alıp getirmek yerine Türkiye’de üretmeye odaklanmalıyız” dedi.
“Destek mekanizması yavaş ilerliyor”
Devletin dijital dönüşüme yönelik desteklerinin bulunduğunu belirten Hatunoğlu, “KOSGEB, TUBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın, firmaların verimliliği konusunda yapılacak çalışmalara destek olma çalışmaları var. Verilen desteklerin geri dönüşleri geçtiğimiz yıllara göre daha iyi bir şekilde takip ediliyor. Ancak mekanizma yavaş ilerliyor. Enflasyonist ortamda bu mekanizma yavaş ilerleyince aldığınız kaynakların değeri düşüyor. Bu da KOBİ’lerin motivasyonunu azaltıyor” açıklamasında bulundu.