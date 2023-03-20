Endüstriyel üretimin kalbi Imatech’te attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliği, 4M fuarcılık destekleriyle düzenlenen IMATECH – Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 4 gün boyunca sektörün buluşma noktası oldu.

114 firma katıldı

Dört gün süren fuarda, temsilciliklerle birlikte 114 yerli ve yabancı katılımcı firma yer aldı. Türkiye’nin farklı illerinden katılımcıların yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan’dan firmaların da yer aldığı fuarda, bu firmaların 200’den fazla markası profesyonel ziyaretçilerle buluştu.

Fuarı, ülkemizin dört bir yanından ve Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Fransa, İrlanda, Kazakistan’ın aralarında bulunduğu 18 ülkeden binlerce kişi ziyaret etti.

Yeni iş birlikleri kurulacak

Sektörde öncü firmaların katıldığı fuarda, ziyaretçiler; makineler ve sistemlerle ilgili bilgi edinme, yeni ürün, hizmet ve teknolojileri keşfetme, ürün ve hizmetlerin kalitesini karşılaştırma fırsatını buldu.

Fuarda yer alan ürün ve hizmetler, ziyaretçilerin işletmelerinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmasına da yardımcı olacak. İkili görüşmeleri ile ticari anlaşmalara da zemin hazırlayacak IMATECH Fuarı, yeni iş birlikleri kurulmasının yanı sıra sektörün yıllık ticaret hedeflerine ulaşmasına, iş hacmini artırmasına, ihracatı büyütmesine ve istihdama da katkı sağlayacak.

Fuarla ortaya çıkan potansiyel ile sektörün büyümesi, uzun vadede kent ekonomisine katkı sağlanması ve yeni yatırım olanaklarının ortaya çıkmasına olanak sağlaması hedefleniyor.

IMATECH Fuarı’na katılan Bursa firmaları

Atik Endüstriyel Kaynak

Atlas Bağlantı Elemanları

Biel Makine

Cesurbend

Ermaksan Makina

Koway Makina

Lothbrog Makine

Mert Yazılım

Sağlamlar Punta Kaynak

SEMTES

Sezgin Lazer Makine

Zigana Vinç