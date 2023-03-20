Endüstriyel üretimin kalbi Imatech’te attı
Makine ve üretim sektörlerini bir araya getiren IMATECH – Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı İzmir’de 15 – 18 Mart tarihleri arasında düzenlendi. İlk kez düzenlenen fuarda, makine ile aksamlarının üretiminde öncü firmalar bir araya gelirken, fuara Bursa’dan 12 firma katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliği, 4M fuarcılık destekleriyle düzenlenen IMATECH – Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 4 gün boyunca sektörün buluşma noktası oldu.
114 firma katıldı
Dört gün süren fuarda, temsilciliklerle birlikte 114 yerli ve yabancı katılımcı firma yer aldı. Türkiye’nin farklı illerinden katılımcıların yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan’dan firmaların da yer aldığı fuarda, bu firmaların 200’den fazla markası profesyonel ziyaretçilerle buluştu.
Fuarı, ülkemizin dört bir yanından ve Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Fransa, İrlanda, Kazakistan’ın aralarında bulunduğu 18 ülkeden binlerce kişi ziyaret etti.
Yeni iş birlikleri kurulacak
Sektörde öncü firmaların katıldığı fuarda, ziyaretçiler; makineler ve sistemlerle ilgili bilgi edinme, yeni ürün, hizmet ve teknolojileri keşfetme, ürün ve hizmetlerin kalitesini karşılaştırma fırsatını buldu.
Fuarda yer alan ürün ve hizmetler, ziyaretçilerin işletmelerinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmasına da yardımcı olacak. İkili görüşmeleri ile ticari anlaşmalara da zemin hazırlayacak IMATECH Fuarı, yeni iş birlikleri kurulmasının yanı sıra sektörün yıllık ticaret hedeflerine ulaşmasına, iş hacmini artırmasına, ihracatı büyütmesine ve istihdama da katkı sağlayacak.
Fuarla ortaya çıkan potansiyel ile sektörün büyümesi, uzun vadede kent ekonomisine katkı sağlanması ve yeni yatırım olanaklarının ortaya çıkmasına olanak sağlaması hedefleniyor.
IMATECH Fuarı’na katılan Bursa firmaları
Atik Endüstriyel Kaynak
Atlas Bağlantı Elemanları
Biel Makine
Cesurbend
Ermaksan Makina
Koway Makina
Lothbrog Makine
Mert Yazılım
Sağlamlar Punta Kaynak
SEMTES
Sezgin Lazer Makine
Zigana Vinç