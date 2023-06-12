Endüstri gelecekle buluştu

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Dünyanın en önemli endüstriyel ticaret fuarı olan HANNOVER MESSE’nin bölge pazarındaki temsilcisi olan WIN EURASIA Fuarı, 7 Haziran’da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen resmi tören ile ziyarete açıldı. Törene, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, MAKFED Başkan Yardımcısı M. Sefa Targıt ve Deutsche Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı Arno Reich’in ve WIN EURA-SIA destekçisi sivil toplum örgütleri, katılımcı firma temsilcileri, sektör profesyonelleri katıldı. WIN EURASIA’da bu yıl Türkiye ile birlikte Avrupa, Asya ve Orta-Doğu bölgelerinden 500’ün üzerinde firma katılımcı olarak yer aldı. Sektörü domine eden başlıca ülkeler arasında yer alan Almanya, Tayvan, Çin ve Kore ise özel ülke pavilyonlarında en yeni ürün ve teknolojilerini sergiledi. Fuar alanı büyüklüğü 28 bin m2’ye ula-şan WIN EURASIA’da bu yıl 6 salonda ‘Enerji, Elektrik & Elektronik Teknolojileri’, ‘Kaynak ve Robotik Kaynak Teknolojileri’, ‘Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi & İntralojistik Çözümleri’, ‘Endüstriyel Üretim Makinaları’ ve “Endüstriyel Otomasyon & Fabrika Otomasyon Sistemleri” sektörlerine dair ürün grupları yer aldı.

Şinasi GÜNEŞ

Bemis Teknik Elektrik YKB

Avrupalıların beğenisini kazandık

WIH Fuarı’nın endüstriyel elektrik malzemelerinin yanı sıra otomasyon ve makine sektörleri ile birlikte olması nedeniyle ciddi ziyaretçi çekti. Fuara yabancıların ilgisi de gayet iyiydi. Ağırlıklı olarak Avrupa, Asya ve Afrika bölgelerinden gelen ziyaretçiler vardı. 9 yıl ara verdiğimiz bu fuara ciddi bir şekilde hazır-landık. Güzel ve etkili bir stant yaptık. Ayrıca standımıza mini bir laboratuvar kurarak ürünlerin testlerini nasıl yaptığımızı gösterdik. İlgi çekici ve ürünlerimizin kaliteli olduğu konusunda ikna edici olduk. Pratik montaj imkanı sunan yeniliklerimiz ve yüksek amper taşıyıcı ürünlerimiz çok ilgi gördü. Dünyanın en kaliteli ikinci ürünü olan RS serisi fiş prizlerimiz Avrupalı müşterilerimizin beğeni-sini kazandı. 6 bin çeşit üretimimizle sektörün taktirini topluyoruz. Sektörde bilinirliğimiz dünya çapında iyi noktada. Fuarlar aracılığıyla nihai kullanıcılara özelliklerimizi tanıtmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz!

H. Burak ARAS

Gökçelik İş Gel. ve Str. Md.

Bursa otomasyonda önde

Fuar genel anlamıyla güzel geçti ve beklentilerimizi karşıladı. Geçen yıl raf sistemlerinde mekik sistemimizi tasarlamıştık. Bu ürünümüze raporlama özelliği ekledik. Müşterilerimize bu ürünü sunduk. Müşterilerimiz bu üründe ne kadar çalıştığı, kaç palet dizdiği gibi bilgileri alabiliyor. Bursa, otomasyonda oldukça ileride bir konumda. Hem bakış açısı hem de firma büyüklüğü olarak önde olduğumuzu söyleyebilirim. Bursa’nın otomotivin merkezi olması nedeniyle bu tarz teknolojilerle daha erken tanıştığımızı söyleyebilirim.

Özgür YILDIZ

SİFF Elektromekanik Genel Dir.

Pnömatik makinelerimizi servoya çevireceğiz

WIN Fuarı’na 16 yıldır katılıyoruz. Aradaki 1-2 yıllık boşluk dışında devamlı olarak katıldık. Memnun olduğumuz bir fuar. Geçtiğimiz yıllarda TÜYAP’ta düzenleniyordu. Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde olması büyük bir avantaj, insanların gelişi ve fuar ziyareti açısından. Biz fuar öncesinde toplantılarımızı ve randevularımızı netleştirdiğimiz için beklediğimiz firmaların, beklediğimiz yetkileri standımızı ziyaret etti. Yurt dışından ciddi sayıda ciddi sayıda toplantı yapacağımız müşteri oldu. Firma olarak yöneldiğimiz bölge Avrupa ve Kuzey Amerika. Müşterilerimizin hepsi de bu bölgelerden gelen ziyaretçiler oldu. Biz direnç kaynak makineleri, otomasyonları ve tam otomatik kaynak hatları ile robotik hücreler imal ediyoruz. Fuarda sergilediğimiz ürünlerden en ilginci ise servo projeksiyon kaynak makinesiydi. Bunun ülkemizdeki tek yerli imalatçısıyız. Avrupa’daki de 3 imalatçıdan biriyiz. Makinelerin üzerindeki pnömatik tertibatın tamamen ortadan kaldırıldığı, silindir, valf, regülatör, basınçlı hava ihtiyacının olmadığı, tamamen servo kontrollü, son derece hassas kaynak yapabilen makineler yapıyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de bütün pnömatik makinelerimizi servolara çevireceğiz. Bunun yanı sıra robotik kaynak penselerindeki Türkiye’deki tek yerli imalatçı olarak bu alanda yabancı firmalarla rekabet eden Türkiye’deki tek firmayız. Fuarda da X ve C tipi robotik kaynak penselerimizi sergiledik. Bunlarla ilgili yurt dışından çok ciddi proje teklifleri aldık. Orta frekans sistemlerin trafaları, inverterları, softwareları ve yazılımları konusunda da Türkiye’deki tek yerli firmayız. Onlarla ilgili geliştirdiğimiz teknolojileri de bu fuarda sergiliyoruz. Fransa’dan Exrod firmasıyla bir iş birliği anlaşması yaptık. Punta kaynak uçlarının tıraşlanması ve punta uçlarının değiştirilmesinde Türkiye’deki temsilciğini aldık. Türkiye’de otomotivde birçok firmada kendini kabul ettirmiş, son derece kaliteli ve profesyonel çözümler sunan bir firma. Şimdi de Türkiye pazarında SİFF ile güçlerini birleştirdiler.

Dr. Gül Çiçek ZENGİN BİNTAŞ

Mubitek Gen. Md. Yrd.

Dijital ve robot sistemleriyle dolu bir etkinlik

WIN EURASIA Fuarı, bu yıl yine sektör profesyonellerini bir araya getirerek başarılı bir etkinlik oldu. Fuarda dijital teknolojiler ve robot sistemleri, katılımcıların ve ziyaretçilerin dikkatini çeken ana unsurlardan biri oldu. Yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefleyen şirketler için ise B2B görüşmelerin büyük faydalar sağladığı bir ortam sunuldu. Fuarın katılımcıları, son teknoloji ürünlerini sergileme ve yenilikçi çözümler sunma fırsatı buldular. Dijital teknolojilerin hızla geliştiği günümüz endüstrisinde, bu fuar sektördeki son trendleri takip etmek ve iş birliklerini güçlendirmek için önemli bir platform haline geldi. Özellikle cuma ve cumartesi günü, fuar ziyaretçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yoğun katılımın arasında özellikle dikkat çeken nokta ise Çin firmalarının ağırlığı oldu. Çinli şirketler makine sektörüne yönelik ürünlerini sergilemek için WIN EURASIA Fuarı’na büyük bir ilgi gösterdiler. B2B görüşmeler, fuarın en önemli unsurlarından biri oldu. Şirketler, uluslararası iş bağlantıları kurarak yurtdışı pazar paylarını artırmak için bu görüşmelerden büyük fayda sağladılar. WIN EURASIA Fuarı’nın başarısı, dijital teknolojilerin ve robot sistemlerinin endüstrimizdeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik konuşmalarında da bu konular ağırlıklıydı.

Aytekin KOÇ

Atik Endüstriyel YK Başkanı

Hedef kitleyle buluşmak için önemli

WIN EURASIA ihtisas fuarı olması nedeniyle ziyaretçi sayısı az olsa da hedef kitleyle buluşma noktasında önemli bir fuar. Bu yıl yabancı ziyaretçi sayısı azdı. Genel olarak yurt içinden gelen ziyaretçiler daha çoktu. Bu yıl standımızda kaynak masaları, robot kabinleri ve entegre sistemleri, manyetik tabla ve kaldıraçlar ile üretime yardımcı malzemeleri sergiledik. Fuarın bizim açımızdan iyi geçtiğini söyleyebilirim. Ürünlerimizi hem yeni müşterilere tanıtma imkanımız oldu hem de mevcut müşterilerimizle fikir alışverişlerinde bulunduk.

Ahmet TOSUN

Vibrisio Genel Müdürü

Beklentilerimiz karşılandı

Vibriso olarak katılım sağladığımız WIN EURASIA Fuarı’na davet ettiğimiz ve hala çalışmakta olduğumuz firmaların ziyaretleri ve görüşmelerimizle beklentilerimiz karşılandı. WIN EURASI Fuar’ında standımızı Rusya, İtalya, Almanya, Hollanda başta olmak üzere Estonya, Libya, Lübnan, Kazakistan ve Çin gibi ülkelerden gelen katılımcılar ve müşterilerimiz ziyaretlerini gerçekleştirdi Vibriso firması olarak başlıca anti vibrasyon ve sızdırmazlık teknoloji ürünlerimiz metal işleme ve şekillendirme teknoloji ürünlerimizi bir de özel olarak çalıştığımız mühendislik bileşenli ürünlerimizle fuara katılım sağladık Vibriso ve Metal Fabrika olarak WIN EURASIA Fuarı’ndan sonra Eurasia Railway ve İDEF Savunma Sanayi fuarlarına da hazırlıklarımız devam etmektedir. 2024 de katılacağını yurt dışı fuarlarımıza da müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi beklemekteyiz.