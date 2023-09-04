EMO Hannover 18 Eylül’de başlıyor

Dünyanın önde ge­len üretim teknolojileri fuarı EMO Hannover, 18-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover ken­tinde gerçekleşecek. Uluslararası üre­tim teknolojisindeki en son gelişme­leri gösteren ve gelecekteki gelişme­lere ilişkin bir bakış açısı sunan EMO Hannover Fuarına Bursa’dan da 11 firma katılacak.