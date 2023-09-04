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EMO Hannover 18 Eylül’de başlıyor
Türk Metal İşleme Sektörü 18 Eylül’de EMO Hannover Fuarı’nda bir araya gelecek. Dünyanın
Haberler 04.09.2023, 20:54
Dünyanın önde gelen üretim teknolojileri fuarı EMO Hannover, 18-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleşecek. Uluslararası üretim teknolojisindeki en son gelişmeleri gösteren ve gelecekteki gelişmelere ilişkin bir bakış açısı sunan EMO Hannover Fuarına Bursa’dan da 11 firma katılacak.
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