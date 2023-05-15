E.G Pres 20 yaşında

E.G Pres’in kuruluşunun 20’nci yılı için düzenlenen etkinliğe firma­nın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gül­mez, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

E.G. Pres Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “20 yıl önce E.G Pres ola­rak çıktığımız yolda nice başarılara imza attık. Bu yolda bize eşlik eden ai­leme, arkadaşlarıma ve tüm paydaşla­rımıza teşekkür ederim. Nice 20 yıllara birlikte imza atmak dile­ğiyle” dedi.

NOSAB’da 3 bin metrekare kapalı alanda, uzman ekibiyle hedefleri doğrultusunda çalış­masını sürdüren E.G Pres MAR­TUR, İnova, SCM, Schmitz Cargobull, FKT, Isringhausen ve Grammer gibi sektörünün önde gelen firmalarıyla çalışıyor.

ISO 9001 Kalite Belgesi ve IATF 16949 Ka­lite Yönetim Sertifikası’na sahip olan firma müşteri siparişleri doğrultusunda sac pres baskı, kaynaklı birleştirmeler, montajlı bir­leştirmeler ve kalıphane alanlarında hiz­met veriyor. 20 yıllık süreçte işlerini büyüten ve müşteri portföyünü genişleten firma bu başarısını 2016 yılında E.G. Süs­pansiyon iştirakiyle taçlandırdı.