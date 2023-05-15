E.G Pres 20 yaşında
Otomotiv sektörünün deneyimli ismi Erol Gülmez tarafından 2003 yılında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) kurulan E.G Pres 20’nci yaşını kutluyor.
E.G Pres’in kuruluşunun 20’nci yılı için düzenlenen etkinliğe firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar katıldı.
E.G. Pres Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “20 yıl önce E.G Pres olarak çıktığımız yolda nice başarılara imza attık. Bu yolda bize eşlik eden aileme, arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Nice 20 yıllara birlikte imza atmak dileğiyle” dedi.
NOSAB’da 3 bin metrekare kapalı alanda, uzman ekibiyle hedefleri doğrultusunda çalışmasını sürdüren E.G Pres MARTUR, İnova, SCM, Schmitz Cargobull, FKT, Isringhausen ve Grammer gibi sektörünün önde gelen firmalarıyla çalışıyor.
ISO 9001 Kalite Belgesi ve IATF 16949 Kalite Yönetim Sertifikası’na sahip olan firma müşteri siparişleri doğrultusunda sac pres baskı, kaynaklı birleştirmeler, montajlı birleştirmeler ve kalıphane alanlarında hizmet veriyor. 20 yıllık süreçte işlerini büyüten ve müşteri portföyünü genişleten firma bu başarısını 2016 yılında E.G. Süspansiyon iştirakiyle taçlandırdı.