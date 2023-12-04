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Durmazlar ve Bekamak Metalex Bangkok 2023’te teknoloji sergiledi
Tayland Bangkok’ta bu yıl 37’cisi düzenlenen Güneydoğu Asya’nın en büyük Makine Aletleri ve Metal İşleme Teknolojileri fuarı Metalex Bangkok’a Durmazlar ve Bekamak katıldı.
Haberler 04.12.2023, 14:39 04.12.2023, 14:44
Tayland Bangkok’ta bu yıl 37’cisi düzenlenen Güneydoğu Asya’nın en büyük Makine Aletleri ve Metal İşleme Teknolojileri fuarı Metalex Bangkok’ta Bursa’yı Durmazlar ve Bekamak temsil etti.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen ve endüstri ile metal sektörünün lider uluslararası firmaların yer aldığı Metalex Bangkok 2023’te Bursa firmaları Durmazlar ile Bekamak bayileri aracılığıyla katıldı.
500’den fazla katılımcının yer aldığı makine ve metal sektörünün nabzının attığı fuar dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri ağırladı.
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