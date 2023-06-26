DOSAB’ın çehresi değişecek
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu, sosyal konulardan yol ve altyapı yatırımlarına kadar hayata geçirmeye hazırlandığı projelerle bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.
DOSAB Başkanı Levent Eski ve Yönetim Kurulu üyeleri, DOSAB Sosyal Tesislerinde medya ile tanışma ve sohbet toplantısında bir araya geldi. DOSAB Başkanvekili Ersan Özsoy, yöneticiler Orhan Tezyaparlar, Erkut Dikici, Kemal Işık, Hasan Moral, Cem Ünal, Celal Kırayoğlu, Erkan Çahantimur ve Mustafa Öztürk ile DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül’ün de bulunduğu toplantıya yerel ve yaygın medyanın temsilcileri katıldı.
DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, toplantıda bölge ile ilgili ekonomik verileri ve yapılan yatırımları anlattı; Nisan ayında seçildikleri ve 4 yıl sürecek yönetim dönemlerindeki projelerini sundu.
Yol haritası hazır
DOSAB Başkanı Levent Eski, görev dönemlerinde yatırım yapmayı planladıkları ve bir kısmına da başladıkları projelerle ilgili de şunları söyledi: “6 milyon dolarlık haberleşme ve veri merkezi yatırımımızın ilk etabının ihalesini bir ay içinde yapabileceğiz. Atık sularımızı tekrar üretime kazandırmak için yaptığımız su geri kazanım tesisi kapasitesini arttırmak için MBR ünitelerimize yenisini ekleyeceğiz. Arıtma suyu renk giderimi için yabancı menşeli kimyasal kullanımını sona erdirecek yerli teknoloji yatırımımızı hayata geçirip, tesis işletme maliyetlerimizi düşüreceğiz. Proses su temini kaynaklarımızı çeşitlendirmek, çevreci şekilde su arz güvenliğini sağlamak için proje geliştirmeye devam edeceğiz. Bölge firmalarımıza ve sanayimize uygun fiyatlı akaryakıt temini için DOSAB içinde akaryakıt istasyonu kuracağız. Yönetim merkezimizi revize projelerle büyütüp yeni banka alanları yaratıp kiraya vereceğiz. Birkaç ay içinde açılacak olan DOSAB ve Demirtaş’ın otoyola bağlantı kavşağı sonrası bölge içinde trafiği rahatlatıcı ve düzenleyici yatırımlar yapacağız. Büyük talep gören antrepomuzu daha da büyüteceğiz” dedi.
Deprem güvenli cami yapımı başladı
Fabrikaların deprem dayanıklılığını tespit etmek çalışmalara başladıklarını kaydeden Eski, depreme güvenli olmayan DOSAB Camii’nin yıkımına başladıklarını belirterek, depreme güvenli ve daha büyük bir camiyi bir yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Yeşil OSB olma konusunda üzerlerine düşen çalışmaları eksiksiz yapacaklarını kaydeden Eski, bölgede sosyal faaliyetleri de artıracaklarını söyledi. Eski, bu doğrultuda Onur Kurulu oluşturduklarını ifade ederek, bölgenin hafızasını koruyacaklarını sözlerine ekledi.