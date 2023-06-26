Coşkunöz’den yenilenebilir yatırım

Sürdürülebilirlik stratejik planı kapsa­mında yenilenebilir enerji kaynakla­rıyla karbon ayak izini azaltmak için çabalarını sürdüren otomobil gövde parçası üreticisi Coşkunöz Metal Form (CMF), Bursa Nilüfer’de bulunan fabrikasının çatısına yıl­lık 7,15 milyon kWh kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurdu. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak, “CMF olarak bir yandan üretimimize tüm hı­zıyla devam ederken bir yandan da çevreye daha duyarlı olmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Yıllık üretim kapasitesi 7,15 milyon kWh olan yeni güneş enerji santralimiz sayesinde artık tükettiğimiz elektriğin yüzde 40’ını temiz enerjiden alıyoruz. Bu sayede bundan böyle her yıl 4.500 tondan fazla karbon emisyonu­nun doğaya salınmasını engelleyecek olmak bizi heyecanlandırıyor” dedi.