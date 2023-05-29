Çilek Mobilya’ya prestijli ödül

Çilek Tasarım Merkezi’nin son ürünlerinden olan Koza Beşik konsepti dünyanın en saygın tasa­rım ödüllerinden biri olan iF De­sing Award 2023’te bebe – çocuk kategorisinde ödüle layık görüldü. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ödül töreninde Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Çilek ve Vasfiye Çilek’e ödül takdim edildi.

Firmadan yapılan açıklamada, “Bu büyük başarıda emeği geçen başta Yusuf Çakar olmak üzere tüm tasarım ekibimize teşekkürle­rimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Yeni doğan bebeklerin geli­şiminde en temel ihtiyaç olan uyku konusunda hareketli ve fonksiyonel bir tasarım sunan Koza Beşik, bebeğin rahat ve gü­venli bir şekilde uyumasını sağlı­yor. Bebek büyüdükçe değişebilen tasarımıyla, uzun ömürlü kulla­nım imkanı sunan Koza Beşik, farklı bir yerde uyuyan bebeğin uyandırılmadan beşiğe taşınma­sını, beşiğe alınmadan bebeğin sallanarak uyutulmasını ve beşi­ğin farklı ürünlere dönüşmesini sağlıyor.