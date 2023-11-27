BUÜ ile Ermaksan arasında nitelikli işgücü protokolü

Farklı endüstrilerin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaya katkıda bulunmak ve destekleyici çalışmalar yapmak amacıyla BUÜ ile Ermaksan arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Üniversite, öğrenci ve iş dünyası kazanacak

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, eğitim-öğretimdeki niteliğin yükseltilmesi adına topyekûn bir mücadele verdiklerini vurguladı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Ermaksan sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de önemli bir değeridir. Yüksek teknoloji ile çalışan ve katma değerli projelere imza atan böyle firmaların sayısının artmasını diliyoruz. Mesleki anlamda iyi bir eğitim alan gençler, Ermaksan gibi özel bir işletmede staj görme şansını yakalayacaklar. Bu işbirliklerinin daha da geliştirilmesini ve ortak projeler yaparak ülkemize, üniversitemize, iş dünyamıza ve öğrencilerimize çok daha kıymetli katkılara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Rekabette nitelikli insan gücü vurgusu

Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan ise BUÜ ile işbirliğini artıracak olmaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi. Ahmet Özkayan sözlerini şöyle sürdürdü, “Çip, yüksek güçlü lazer ve sensörlere kadar üretim yapabiliyoruz. Son 4 yıldır da savunma sanayi üzerine yatırımlar gerçekleştirdik ve büyük projelere imza atıyoruz. Üniversitemizden gelen yetişmiş personel bizim için büyük bir önem taşıyor. Günümüz rekabet şartlarında insan kaynağı özel bir yer tutuyor. Diğer tüm şartları yerine getiriyor olsanız da nitelikli insan gücünüz yoksa ilerleme şansınız kalmıyor. Buradan gelen arkadaşlarımız hızlıca adapte olabiliyor. O nedenle de üniversitemizle işbirliklerimizi geliştirmeye devam etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.