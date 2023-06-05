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BUSİAD: Kârlılıklar düşecek
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Nisan 2023’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.
Haberler 05.06.2023, 22:12
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, ankete katılan firmalar, deprem ve seçim belirsizliğine rağmen gelecek günlerde üretim, ihracat ve istihdam konusunda iyimserliklerini koruduklarını ifade ettiler. Ankete katılan firmalar, maliyetlerin artacağını, finansa ulaşmanın zorlaştığını ve kârlılıkların düşmesini beklediklerini de ifade ettiler. Ankete katılan imalat sanayi firmaları, son üç aylık üretim hacminin bir önceki çeyreğe göre artış yönünde değiştiğini ve gelecek 3 ay için de üretim hacimlerinde güçlü bir artış beklentisine sahip oldukları da belirttiler.
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