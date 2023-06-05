BUSİAD: Kârlılıklar düşecek

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, ankete katılan firmalar, deprem ve seçim belirsizliğine rağmen gelecek günlerde üretim, ihracat ve istihdam konusunda iyimserliklerini koruduklarını ifade ettiler. Ankete katılan firmalar, maliyetlerin artacağını, finansa ulaşmanın zorlaştığını ve kârlılıkların düşmesini beklediklerini de ifade ettiler. Ankete katılan imalat sanayi firmaları, son üç aylık üretim hacminin bir önceki çeyreğe göre artış yönünde değiştiğini ve gelecek 3 ay için de üretim hacimlerinde güçlü bir artış beklentisine sahip oldukları da belirttiler.