Bursa’nın ihracatı yüzde 19,6 azaldı

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,2 azalarak 19,3 milyar dolara, ithalat da yüzde 4,5 azalışla 28,2 milyar dolara düştü. Bu dönemde dış ticaret açığı 8,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Otomotiv liderliğini sürdürdü

İhracatta yıla hızlı başlayan otomotiv sektörü başarısını nisan ayında da sür­dürdü. Otomotiv sektörü 2 milyar 693 mil­yon dolarla ihracata en büyük katkıyı verdi. İlk beşteki diğer sektörler ise 2 milyar 407 milyon dolarla kimya, 1 milyar 502 mil­yon dolarla hazır giyim, 1 milyar 122 mil­yon dolarla elektrik – elektronik ve 1 milyar 71 milyon dolarla çelik olarak sıralandı.

Bursa’nın nisan ayı ihracat karnesi

Bursa’nın ihracatı geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9, mart ayına kı­yasla ise yüzde 19,6 düşüşle 1 milyar 212 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ihracatını geçen yılın nisan ayına göre yüzde 5 artıran otomotiv sektörü 518 milyon 987 bin dolarlık dış satışa imza attı. Otomotiv sektörü bu rakamla nisan ayında Bursa’da en fazla ihracat gerçekleşti­ren sektör oldu. Otomotivi sırasıyla 132 mil­yon 210 bin dolarla hazır giyim, 107 milyon 262 bin dolarla makine, 101 milyon 735 bin dolarla tekstil ve 63 milyon 447 bin dolarla çelik takip etti.

Söz konusu dönemde Bursa’da meyve, sebze mamulleri, gemi ve yat ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

Nisan ayında 200’den fazla ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren Bursa, 90 ülkeye olan ihracatını artırdı. Bu dönemde Bur­sa’dan en fazla ihracat yapılan ülkeler 184 mil­yon 956 bin dolarla Al­manya, 126 milyon 514 bin dolarla Fransa, 113 mil­yon 186 bin dolarla İspanya, 97 milyon 965 bin dolarla İtalya ve 57 milyon 302 bin dolarla ABD olarak sıralandı. Bu dönemde Portekiz, Rusya, Ceza­yir, Suudi Arabistan ve Fransa’ya yapılan ihracatlarda dikkat çe­kici artışlar yaşandı.

UİB’den ilk dört ayda

11,8 milyar dolarlık ihracat

Nisan ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat yapan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) yılın ilk dört ayındaki ihracatı ise yüzde 12 artışla 11 milyar 853 milyon 262 bin dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüst-risi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan ayındaki dış satımı 2 milyar 338 milyon 812 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB’in ocak-nisan dönemi ihracatı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 13,5’lik artışla 9 milyar 789 milyon 306 bin dolar olarak kaydedildi. Uludağ Tekstil İhra­catçıları Birliği (UTİB), nisanda 102 milyon 442 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in ocak-nisan dönemindeki ih­racatı ise 446 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, Uludağ Hazırgiyim ve Kon­feksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 83 milyon 591 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı­ları Birliği (UMSMİB) 17 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İh­racatçıları Birliği (UYMSİB) de 8 milyon 411 bin dolar ihracat kay­detti. Ayrıca, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve “diğer” başlığı al­tında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı 277 milyon 450 bin dolar olarak açıklandı. UİB Koordi­natör Başkanı Baran Çelik, “Yılın ilk 4 aylık döneminde yüzde 12’lik bir artışı ya­kalamış durumdayız. 2023’ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla ta­mamlayacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.