Bursa’da 94 yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı’nın mayıs ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verildi.

Aslan payı Nilüfer’in

Mayıs ayında Bursa’da en fazla yatırım teşviki alan ilçe Nilüfer oldu. Söz konusu dönemde Nilü­fer’de 35 projeye yatırım teşviki verildi. Nilüfer’in ardından en fazla yatırım teşviki alan ilçeler ise 17 ile İnegöl ve 11 ile Osmangazi oldu.

Epsan Plastik, poliamidler üre­timi için Nilüfer’de gerçekleştire­ceği tevsi yatırımı için 335 milyon 455 bin 450 lira yatırım teşviki aldı.

Erduman Otomotiv’in Osman­gazi’de gerçekleştireceği komple yeni yatırıma ise 226 milyon 541 bin lira yatırım teşviki verildi. Oto­büs karoseri üretimi gerçekleştire­cek firmanın 150 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.