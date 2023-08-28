Bursa Textile Show başlıyor
Türkiye’de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show fuarı 5-6-7 Eylül tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Ayşe Nur BÜYÜKHAN
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Bursa Textile Show fuarı sektör temsilcileri ile iş profesyonellerini bir araya getirecek. Tekstil sektörünün dış hacmine güç katacak organizasyona katılacak 189 firma, 2023-2024 sonbahar-kış giysilik kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yılda iki kere organize edilen ve bu yıl ilki şubat ayında düzenlenen, Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan Bursa Textile Show’da; Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı, firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Sektörün kalbinin attığı fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı toplam 8 bin iş profesyoneli ziyaret etti.