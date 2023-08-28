Bursa Textile Show başlıyor

Ayşe Nur BÜYÜKHAN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülü­ğünde bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Bursa Tex­tile Show fuarı sektör temsilcileri ile iş profesyonelle­rini bir araya getirecek. Tekstil sektörünün dış hacmine güç katacak organizasyona katılacak 189 firma, 2023-2024 sonbahar-kış giysilik kumaş koleksi­yonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunmaya hazırlanı­yor. Yılda iki kere organize edilen ve bu yıl ilki şubat ayında düzenlenen, Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan Bursa Textile Show’da; Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı, firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Sektörün kalbinin attığı fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı toplam 8 bin iş profesyoneli ziyaret etti.