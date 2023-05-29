BUİKAD’da yeni başkan Şençayır

Podyum Davet’te dü­zenlenen Genel Ku­rul’un Divan Kurulu başkanlığını Özlem Baş Bayraktar yaparken, kurulun diğer üyeleri Rama­zan Kaya, Huriye Serter ve Ulviye Yahya oldu.

BUİKAD geçmiş dönem Başkanı Av. Oya Eroğlu, görev süresince destekle­rini esirgemeyen yönetim kurulu ve BUİKAD üyelerine teşekkürlerini sundu.

Genel kurulda üyelerin oy birliğiyle tüzük değişik­liğine gidildi. Buna göre BUİKAD’da başkanlık sü­resi 3 yıla çıkarılırken, bir dönem kuralı getirildi.

Faaliyet ve denetim ra­porlarının okunması ve oy­lanmasının ardından BUİKAD’ın yeni yönetim kurulu seçildi. Tek liste ile gidilen seçimde derneğin yeni Başkanı Şeyda Şença­yır oldu.

Başkan Şençayır yeni dö­nemde hedeflerinin Cum­huriyetin 100’üncü yılında yüzlerce güçlü iş kadınını ve yeni 100 kadın girişim­ciyi desteklemek olacakla­rını söyledi. Şençayır, BUİ­KAD’ın geçmiş dönemde hayata geçirdiği mentör­lük, Noktalama Projesi gibi faa­liyetleri devam et­tireceklerini belirtirken, “Önü­müzdeki süreçte amaçlarımızdan bir tanesi de iş ka­dınlarının dünya­daki etkinliğinin artırılması olacak. Sürdürülebilirliği hayatımızın merkezinde tutacağız. Üyelerimiz ara­sındaki güçlü iletişimi ve­rimli iş birliklerine dönüştürmek için projeler yapacağız” dedi.

BUİKAD Yönetim Kurulu:

Şeyda ŞENÇAYIR

Zuhal Aslı SAKA

Nazan AKINCI

Gülay DURMUŞ

Gülnur ALGÜL

Arzu ERDİ

Tülin TEZER

Yasemin YEŞİLOVA

İlknur Gülsün ÜNAL

BUİKAD Denetleme Kurulu

Hayriye TARAKÇI

Miray GİRGİN

Petek SENKOŞ