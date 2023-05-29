BUİKAD’da yeni başkan Şençayır
Türkiye’nin önde gelen kadın sivil toplum kuruluşlarından Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) 9. Olağan Genel Kurulu’nda Şeyda Şençayır yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Podyum Davet’te düzenlenen Genel Kurul’un Divan Kurulu başkanlığını Özlem Baş Bayraktar yaparken, kurulun diğer üyeleri Ramazan Kaya, Huriye Serter ve Ulviye Yahya oldu.
BUİKAD geçmiş dönem Başkanı Av. Oya Eroğlu, görev süresince desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu ve BUİKAD üyelerine teşekkürlerini sundu.
Genel kurulda üyelerin oy birliğiyle tüzük değişikliğine gidildi. Buna göre BUİKAD’da başkanlık süresi 3 yıla çıkarılırken, bir dönem kuralı getirildi.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunması ve oylanmasının ardından BUİKAD’ın yeni yönetim kurulu seçildi. Tek liste ile gidilen seçimde derneğin yeni Başkanı Şeyda Şençayır oldu.
Başkan Şençayır yeni dönemde hedeflerinin Cumhuriyetin 100’üncü yılında yüzlerce güçlü iş kadınını ve yeni 100 kadın girişimciyi desteklemek olacaklarını söyledi. Şençayır, BUİKAD’ın geçmiş dönemde hayata geçirdiği mentörlük, Noktalama Projesi gibi faaliyetleri devam ettireceklerini belirtirken, “Önümüzdeki süreçte amaçlarımızdan bir tanesi de iş kadınlarının dünyadaki etkinliğinin artırılması olacak. Sürdürülebilirliği hayatımızın merkezinde tutacağız. Üyelerimiz arasındaki güçlü iletişimi verimli iş birliklerine dönüştürmek için projeler yapacağız” dedi.
BUİKAD Yönetim Kurulu:
Şeyda ŞENÇAYIR
Zuhal Aslı SAKA
Nazan AKINCI
Gülay DURMUŞ
Gülnur ALGÜL
Arzu ERDİ
Tülin TEZER
Yasemin YEŞİLOVA
İlknur Gülsün ÜNAL
BUİKAD Denetleme Kurulu
Hayriye TARAKÇI
Miray GİRGİN
Petek SENKOŞ