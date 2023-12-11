BOSAB yeşil üretime odaklandı

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), bölgede faaliyet gösteren firmaların üretim standartlarını yükseltmeye yönelik sürdürdüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) tarafından BOSAB ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda firmalara yalın ve dijital dönüşüm, yeşil OSB çalışmaları, enerji verimliliği, Avrupa Yeşil Mütabakatı gibi konularda bilgiler verildi.

Çevre duyarlılığını öncelik kılan tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan, “Bölgemiz, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevlerin farkındalığıyla ilerliyoruz. Yaşanabilir bir çevre her zaman için öncelikli ilkemiz. Avrupa Birliği politikaları ile MESYEB’in sanayicilerimize sağlayacağı faydaları göz önünde bulundurarak firmalarımıza katkı sağlayabileceğimiz her konuda destek olma adımlarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl ise, “BTSO MESYEB, BOSAB ve KOSAB olarak bölgemizde mesleki eğitime yönelik tüm sanayicilerimize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. BOSAB kuruluşundan bugüne dek farkındalık oluşturmak adına kıymetli çalışmalara imza atıyor. Kentimizdeki sanayi bölgelerimizin ve firmalarımızın da destekleriyle çevreci üretim noktasında büyük ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.