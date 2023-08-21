BOSAB altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı

Semih AYDIN

Güçlü ve modern fabrikaları, yeşil ve doğa dostu tesisleriyle sanayi şehri Bursa’nın gelişen organize sanayi bölgelerinden olan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSAB) altyapı ve üstyapı çalışmalarında birçok önemli projelerinde sona gelindi.

“Önce İnsan” anlayışıyla hareket eden ve etrafında yerleşim alanı bulunmayan ender OSB’lerden olan BOSAB’da bölge sanayicisinin elini rahatlatacak projeler birer birer hayata geçiriliyor.

Üst yapı yenilendi

Bölgede 15 bin 500 metre uzunluğa sahip 28 farklı caddede 20 bin 700 metrekarelik asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan bu asfaltın sağ ve sol taraflarına da 44 bin metre bordür, 67 bin metrekare parke imalatı yapıldı.

Yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

Bu süreçte BOSAB için önem arz eden altyapı çalışmalarına da imza atıldı. Bölgedeki 28 caddede farklı çap ve uzunluklarda 20 bin 900 metre yağmur suyu, 8 bin 250 metre kanalizasyon çalışması ve bunun hat imalatlarının bağlantıları da tamamlandı.

BOSAB fiber internete kavuştu

Bölge sanayicisinin dijital dünyayla daha hızlı bir şekilde entegre olması için bölgeye fiber internet hattı da bağlandı. Bu kapsamda gerekli görülen mevzilerde 13 km uzunluğunda Telekom fiber internet hattı çalışması yapıldı.