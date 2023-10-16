ANSOLAR Enerji’den büyük yatırım
Dayland grup firması olan ANR Enerji Aydınlatma, fotovoltaik enerji hizmet sektöründe faaliyet gösteren ANSOLAR markası ile Bursa’nın ilk güneş paneli üretim tesisini 2024 yılında hizmete alıyor.
Orhan Annaç ve Ömer Annaç tarafından 1995 yılında kurulan DAYLAND Grup firmalarından olan ANR Enerji’nin yeni yatırımı olan Bursa’nın ilk güneş paneli üretim tesisi faaliyete geçmeye hazırlanıyor. TEKNOSAB’ta 15.611 m2 kapalı alan, 5.000 m2 açık alanda olmak üzere yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak tesis 2024 yılının Haziran ayında hizmete geçecek.
Fabrikanın üretime geçtiğinde tam kapasitede yıllık 720.000 adet panel üretimi yapacağının altını çizen Daylang Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Annaç, “2022 yılının Şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 310 milyon TL yatırım teşviki alınarak 2023 yılının Haziran ayında TEKNOSAB’ta fabrikamızın temelini attık. Bursa’nın ilk güneş paneli üretim tesisi olacak ve 15.611 m2 kapalı alanı 5.000 m2 açık alanda olacak fabrikamızı 2024 yılının Haziran ayında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
Daylang Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Annaç, “ANSOLAR enerji firmamız, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı ve lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım konularında da hizmet veriyor” şeklinde konuştu.
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