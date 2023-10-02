Aile şirketleri için yol haritası konuşuldu
MÜSİAD Bursa Şubesi’nde aile şirketlerinde verimlilik ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği ele alınırken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen; stratejik ve profesyonel yönetim ile sürekli eğitime vurgu yaptı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hizmetler Sektör Kurulu Genel Toplantısında, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, ‘Aile Şirketlerinde Verimlilik ve Sürdürülebilirlik’ konusunda sunum yaptı.
Türkiye’de kurulu şirketlerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu ve bunların gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 75’ini temsil ettiğini vurgulayan MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, “KOBİ’lerin de yüzde 99’unu oluşturan aile şirketlerinin yüzde 30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve sadece yüzde 3’ü dördüncü kuşağa geçebiliyor. Başarılı bir geçiş için önceden planlama yapılması gerekiyor. Bu süreçte aile üyelerinin yeteneklerine ve eğitimlerine uygun pozisyonda olmaları, verimliliği artırır. Sürdürülebilir büyüme için mutlaka profesyonel yönetim anlayışı benimsenmeli. Doğru stratejiler benimsenir ve aile değerleri iş süreçlerine entegre edilirse başarı da kaçınılmaz olur. Stratejik planlama, profesyonel yönetim ve sürekli eğitim benimsenmelidir” dedi.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2023