Aile şirketleri için yol haritası konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçek­leştirilen Hizmetler Sek­tör Kurulu Genel Top­lantısında, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvan­cılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, ‘Aile Şirketlerinde Verimlilik ve Sürdürülebilirlik’ ko­nusunda sunum yaptı.

Türkiye’de kurulu şir­ketlerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu ve bunların gayrisafi yur­tiçi hasılanın yüzde 75’ini temsil ettiğini vur­gulayan MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, “KOBİ’lerin de yüzde 99’unu oluştu­ran aile şirketlerinin yüzde 30’u ikinci ku­şağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve sadece yüzde 3’ü dördüncü kuşağa ge­çebiliyor. Başarılı bir ge­çiş için önceden plan­lama yapılması gerekiyor. Bu süreçte aile üyelerinin yetenek­lerine ve eğitimlerine uygun pozisyonda ol­maları, verimliliği artı­rır. Sürdürülebilir bü­yüme için mutlaka profesyonel yönetim an­layışı benimsenmeli. Doğru stratejiler benim­senir ve aile değerleri iş süreçlerine entegre edi­lirse başarı da kaçınıl­maz olur. Stratejik plan­lama, profesyonel yönetim ve sürekli eği­tim benimsenmelidir” dedi.