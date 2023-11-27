Ağustosta Bursa’ya 1 milyar 76 milyon TL’lik teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ağustos ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi yayınlandı.

Buna göre, ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verildi Belge alan projelerin yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon 774 bin 642 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 377 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bakanlık ağustos ayında Bursa’daki 73 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bursa’da belge alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 76 milyon 535 bin 29 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların hayata geçmesiyle 639 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Ağustos ayında Elatek Kauçuk, Osmangazi’de kauçuk, plastik ve metalden hortum üretimi yatırımına 109 milyon 508 bin 129 lira tutarında teşvik verildi. Bursa’da teşvik listesinde birinci sıraya yerleşen Elatek Kauçuk’u, MCT Metal izledi.

MCT Metal’e Nilüfer’de hayata geçireceği Güneş Enerji Sistemleri yatırımı için 55 milyon 877 bin 96 lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlendi.