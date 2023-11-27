2023’te sanayi yatırımları durdu

NOSAB, 2023 yılı çalışmaları ile 2024 yılına ilişkin hedeflerinin aktardığı basın toplatısında açıklamalarda bulunan Başkan Erol Gülmez, Cumhuriyetin 100. yılında 100 kadını sanayide istihdam etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Gülmez, “Emeğin cinsiyetle alakası yok. Kadınların iş hayatına daha aktif katılmalarını amaçlıyoruz. Özellikle ‘erkek işi’ denilen işlerde de kadınların çalışabileceğini ortaya koymak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 kadını sanayiye kazandırmak istiyoruz” dedi.

Sanayide çarklar rahat dönmüyor

Sanayide çarkların rahat dönmediğini ve 2023 yılında yatırımların tamamının durduğunu söyleyen Gülmez, “Finans maliyetimiz çok yüksek. Ucuz iş gücüyle kazanabileceğiniz para çok sınırlıdır. Hiç kimse yatırım yapamamaktadır. Biz ücretler ne kadar artarsa artsın, çalışanlarımız da ciddi bir memnuniyetsizlik vari, geçim derdinden dolayı. Döviz artışı ile karşılaştırdığımızda yüzde 50'yi geçmiyor. Şartel indiren bir çok tekstilci arkadaşımız var. 2024 yılı için de ciddi kaygılarımız var. Finans maliyetinin yüksekliği devam edecek gibi görünüyor. Hiç kimse yatırım yapamamaktadır Biz NOSAB olarak otomotiv sektöründe ağırlıklı olan bir OSB’yiz ama bizde de bahsettiğim finans kaynakları problemimiz ciddi oranda can sıkıcı duruma gelmiş durumda” diye konuştu.

Yeşil Enerjili NOSAB

Yenilenebilir enerji üretimini artırmak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla idari hizmet binası ve endüstriyel atık su arıtma tesisi çatısına GES kurulumu çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapan Başkan Erol Gülmez, çevre ve sürdürülebilirlik alanında en önemli çalışmanın NOSAB sanayicisinin rekabet gücünü arttıracak Yeşil Enerjili NOSAB Ortak Biyolojik Arıtma Tesisi ve Güneş Enerji Sistemi (GES) Kurulumu olduğunu söyledi. Dünya Bankası kredisiyle hayata geçecek olan proje için onay alındığını, 2024 ve 2025 yıllarında bu tesisle ilgili çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Gülmez, sanayide geleceğe dönük çalışmaları hayat geçirmeye yönelik projelerini sürdüreceklerini belirtti.