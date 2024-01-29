Sanayi alanları büyütülüyor

BTSO'nun organizasyonu ile Bursa iş dünyası ile istişare toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda üretim yapan firmalara sundukları destekleri artıracaklarını açıkladı. KOSGEB desteklerini yüzde 100 artırmayı planladıklarını söyleyen Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık tarafından verilen bütün teşviklerde faiz desteklerini önemli oranda artıracaklarını kaydetti.

Türkiye genelinde büyük sanayi havzaları oluşturacaklarını belirten Mehmet Fatih Kacır, Bursa’da da hem mevcut sanayi alanlarını büyütmeyi hem de kenti depreme hazırlayacak bölgeleri hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Daha güçlü bir ekonomik yapı ve sosyal gelişmenin temini için altyapı ve hizmetlerin mekansal planlaması, Bursamızın, ülkemizin kalkınma politikalarındaki gücünü ve liderliğini pekiştirecektir. Ayrıca şehir içinde sıkışıp kalmış sanayi sicil belgesine sahip 8 bini aşkın üretim tesisimizin KOBİ OSB mantığıyla planlı, modern ve güvenli alanlara taşınması firmalarımıza ve kentimize büyük değer katacaktır” diye konuştu.